【義補服務】金融才俊放棄高薪厚職投身社企 創網上補習平台為基層學生義補

▲ 金融才俊放棄高薪厚職投身社企After school。

香港作為國際金融中心，「金融才俊」一向被人看高一線，畢業於美國著名大學並曾於投資銀行任職的王偉峰，卻放棄名牌西裝及高薪厚職，創辦社企AfterSchool網上補習平台，只想實踐「教育平等」。

小義補服務名額比例2:1

90後王偉峰原本在投資銀行任職，但他深受國際可持續發展權威、英國學者約翰．埃爾金頓（John Elkington）於1997年提出的三重底線概念——Profit、People、Planet——影響，認為只考慮企業盈利並非長遠發展的良策，任何企業要持續健康地發展，必須兼顧其他人以至整個社會的利益。

曾經歷香港中學文憑試洗禮，也意識到香港有不少基層學生因為未能獲得適切的補習服務，因而影響應試表現甚至升學機會，故與理念相同的同路人聯合創辦網上補習平台AfterSchool，以社企形式經營，除了收費相宜之外，更設義補服務，歡迎基層學生免費報讀，全費學生對免費學生的名額比例為2:1。

三贏局面令社企穩健發展

社企跟慈善機構不同，開支不靠捐款支持，而是靠生意的收益及利潤營運，同時兼顧服務社會的目的。王偉峰表示，網上補習的課程可一次過供多人觀看，亦沒有由場地及租金引發的成本壓力及限制，具備照顧弱勢社群的條件。

考慮到導師要服務免費報讀的學生，仍需要付出回答問題及批改試卷的時間，王偉峰跟導師協議，其工作要求包含服務免費學生的承諾，而補習平台則保證提供高於市價的薪金予導師，並承辦所有行政、推廣及訓練工作，以便導師們專心授課，令學生的成績持續精進，達至「三贏」目標。

與「陳校長免費補習天地」合作

為了進一步服務基層學生，王偉峰更與陳葒校長達成合作協議，將於今年5月起為「陳校長免費補習天地」的學生提供義補服務，並招聘補天義師加盟其補習平台的教學團隊，讓這些對教學有興趣、對教育有熱誠的老師在服務基層學生的同時，發展補習為個人事業。

陳葒校長對王偉峰的提議也大表支持，並指補天多年來為基層學生提供學習支援，現已有超過1.5萬多名學生受惠，但需要支援的學生人數眾多，是次跟AfterSchool合作，希望照顧更多的基層學生需要。