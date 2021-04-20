【介入被拒】梁振英興訟教局拒披露被投訴教師資料5月聆訊　教協申介入訴訟被拒

▲ 教協總幹事沈偉男。（楊詠渝攝）

全國政協副主席兼前特首梁振英成立的803基本有限公司早前提出司法覆核，向教育局局長興訟，質疑局方拒披露被投訴專業失德的教師資料的決定，有關案件已排期於5月20日審理。教協早前以涉及重大利害關係為由，申請介入訴訟，法官今（20日）聽罷各方陳詞後，不認為教協能提供重大協助，故駁回申請。

申請人803基金有限公司；答辯人教育局局長。香港教育專業人員協會早前申請介入訴訟，其代表大律師譚俊傑今於庭上指，教協是本案的相關利害團體，亦可向法庭提供一些原有與訟雙方未必會提供的資料，包括有關教師被「起底」的事例等。

代表申請人的大律師許其昌則反對教協介入，指答辯人一方亦已提供相關資料，看不到教協如何可進一步協助法庭，而且教協一方提及的角度，與訟雙方均已觸及，毋須教協介入。

許又指案件已排期於5月20日開審，雙方於5月初已需存檔陳詞，現時才讓教協加入，會對案件程序構成不便，亦對雙方不公平。答辯人一方則對有關申請表示中立。

法官聽罷各方陳詞後指，教協於4月7日提出介入本案，並指希望向法庭提供有關教師被「起底」的資料，而教師被「起底」會對教學工作有重大影響，一旦公開涉事教師資料，或會構成標籤效應。教協又指近兩年間已有不少教師被「起底」後，收到滋擾電話和短訊等。教協亦指加入訴訟，可增加公眾對司法程序的信心。

但法官認為本案的法律爭議可透過正常程序處理，教協無法提供協助。至於事實等爭議，雖然教協存檔了教協權益及投訴部理事譚耀宏的誓章，說明教師受「起底」的情況，但與訟雙方亦早已提供相關資料，因此亦毋須教協協助。

法官續指案件即將於下月開審，審期亦不宜有延誤，因此雖然教協是出於好意，但法官認為沒有足夠原因讓教協介入訴訟，故駁回教協申請，並下令教協需向申請人支持5萬元訟費。

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記者：楊詠渝