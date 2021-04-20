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【周末好去處】香港仔活化古蹟蒲窩成立25週年　「我們的異想天開」嘉年華設多個工作坊合親子遊

休閒消費 12:05 2021/04/20

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蒲窩青少年中心由舊香港仔警署改建，紅磚牆建築充滿殖民地風情。（攝影︰馮柏偉)

由舊香港仔警署改建的蒲窩青少年中心於1995年進駐，至今已歷經25個年頭。蒲窩從最初的紅磚古蹟，隨著更多青年的參予，漸漸發展成社區木工場和文青的聚腳點。為慶祝成立25周年，訂於4月24日及25日一連兩天舉辦25週年慶祝活動，有興趣者不妨參加。

活動方面，體驗項目有香港仔與香文化及製香工作坊景泰藍杯墊工作坊水墨工作坊及- 塗鴉工作坊魚仔滑板工作坊木製投幋扭蛋機工作坊、T-shirt 升級再造工作坊等等。香港仔與香文化及製香包工作坊由介紹香與香港歷史開始，再講解燃香與廟宇的關係，認識古今中外具淨化氣場的原材料，現場還可製作香包3個，親子遊相當不錯。

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另外，也有南區導賞活動︰無論是歷史建築、漁民生活文化、傳統民間信仰還是一代傳一代的老店，香港仔及鴨脷洲一帶均保存了獨有的文化色彩。一眾青經過培訓後，親自搜羅資料及策劃主題導賞路線，帶領公眾在地遊走蒲窩及南區大街小巷，從南區歷史變遷、宗教、風俗、文化、生活及社區人事物等各方面，帶你認識這區發生的人和事。

香港仔及鴨脷洲一帶充滿漁港，值得一遊。（攝影︰馮柏偉)

要輕鬆一點，就在4月24日也有個黃昏音樂會。蒲窩位處面海小山坡上，夕陽時分以音樂作伴欣賞香港仔日落是絕佳難忘體驗，蒲窩1:4 MUSIC誠意獻上黃昏音樂會，在古蹟內jam歌，型格情懷滿瀉。

日期及時間：
4月24日（六）2pm至7pm
4月25日（日）11am至5pm

地點：蒲窩青少年中心（香港仔大道116號）
（前身為舊香港仔警署，現時為二級歷史建築）
免費入場，請瀏覽此網站及預先登記

 

 

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