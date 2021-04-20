【周末好去處】香港仔活化古蹟蒲窩成立25週年　「我們的異想天開」嘉年華設多個工作坊合親子遊

▲ 蒲窩青少年中心由舊香港仔警署改建，紅磚牆建築充滿殖民地風情。（攝影︰馮柏偉)

由舊香港仔警署改建的蒲窩青少年中心於1995年進駐，至今已歷經25個年頭。蒲窩從最初的紅磚古蹟，隨著更多青年的參予，漸漸發展成社區木工場和文青的聚腳點。為慶祝成立25周年，訂於4月24日及25日一連兩天舉辦25週年慶祝活動，有興趣者不妨參加。

活動方面，體驗項目有香港仔與香文化及製香工作坊、景泰藍杯墊工作坊、水墨工作坊及- 塗鴉工作坊、魚仔滑板工作坊、木製投幋扭蛋機工作坊、T-shirt 升級再造工作坊等等。香港仔與香文化及製香包工作坊由介紹香與香港歷史開始，再講解燃香與廟宇的關係，認識古今中外具淨化氣場的原材料，現場還可製作香包3個，親子遊相當不錯。

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另外，也有南區導賞活動︰無論是歷史建築、漁民生活文化、傳統民間信仰還是一代傳一代的老店，香港仔及鴨脷洲一帶均保存了獨有的文化色彩。一眾青經過培訓後，親自搜羅資料及策劃主題導賞路線，帶領公眾在地遊走蒲窩及南區大街小巷，從南區歷史變遷、宗教、風俗、文化、生活及社區人事物等各方面，帶你認識這區發生的人和事。

▲ 香港仔及鴨脷洲一帶充滿漁港，值得一遊。（攝影︰馮柏偉)

要輕鬆一點，就在4月24日也有個黃昏音樂會。蒲窩位處面海小山坡上，夕陽時分以音樂作伴欣賞香港仔日落是絕佳難忘體驗，蒲窩1:4 MUSIC誠意獻上黃昏音樂會，在古蹟內jam歌，型格情懷滿瀉。

日期及時間：

4月24日（六）2pm至7pm

4月25日（日）11am至5pm

地點：蒲窩青少年中心（香港仔大道116號）

（前身為舊香港仔警署，現時為二級歷史建築）

免費入場，請瀏覽此網站及預先登記