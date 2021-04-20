【育兒心得】為女兒朗讀故事從嬰兒期開始　碩士媽媽：培養閱讀興趣是一生受用的禮物

▲ 過去11年來，Angela在女兒身上見證了親子共讀對其成長的好處，令她更加確信培養孩子的閱讀興趣，是家長送給子女最珍貴的禮物之一。

梁鳳儀是書伴我行（香港）基金會的項目總監，加入這個提倡親子共讀的非牟利機構15年期間，她組織了家庭、成為母親。

她很記得，在女兒3個月大時，就已對她朗讀童書。過去11年來，她在女兒身上見證了親子共讀對其成長的好處，令她更加確信培養孩子的閱讀興趣，是家長送給子女最珍貴的禮物之一。

書伴我行於2006年成立，梁鳳儀（Angela）就在那一年加入，見證著這個機構在香港為推廣閱讀文化而作出的努力。話說Angela大學畢業後曾從事市場推廣工作，但不久，她因為希望加入社福界而修讀社工碩士課程。「碰巧實習期間，有朋友發現書伴我行的招聘廣告，正好需要有社工資歷及市場推廣經驗的人，便鼓勵我去嘗試，就這樣我就加入了這個機構。」

▲ Angela在女兒仍是嬰兒期間，已經每日跟她作親子共讀。（受訪者提供）

Bring Me A Book Foundation來自美國，在香港成立後，透過跟不同學校和機構合作推廣親子共讀以迎合本地家長需要。「外國家長給子女讀bedtime stories，就如洗臉刷牙般是生活日常。不過，這機構最初在香港成立時，本地的親子共讀文化甚弱。我最初對親子共讀未有切身感受，2010年我誕下女兒Bernice，做了媽媽後，對工作的投入感就愈來愈強了。」

朗讀押韻英文童書

因為工作關係，Angela看了好些外國研究，講述親子共讀怎樣影響腦部發展、親子關係、語言發展，以及對文字的敏感度等。因此，她在懷孕後期已經會自己拿著童書來練習講故事。在女兒3個月大時，就開始抱著她在懷中朗讀童書。「特別會趁她飲奶時讀書，希望她更加享受過程。那時期，我只集中給她讀《Brown Bear，Brown Bear，What Do You See?》及《Goodnight Moon》等幾本書。這些書的特色是很colorful，而且文字不斷重複又押韻，很容易入腦。」之後，她讓女兒多看可以觸摸不同物料質感的Pop-Up書及發聲書。到她1歲左右，已可以跟父母簡單對話了。

幼稚園階段最合宜

「幼稚園階段，我就跟她講多些故事性較強的書。這是我做親子共讀最多的階段。其實我們做培訓時都提醒家長，小朋友上小學後，功課多兼有測驗考試的壓力，所以幼稚園階段是親子共讀的黃金時期，因為大人和小孩均能有較輕鬆的心情閱讀。」

Angela說當年她主要和女兒在睡前共讀，每晚花半小時連續讀幾本中英文書。「她幼稚園階段，已經認到很多英文字了。」不過，她強調親子共讀不該有壓力，大家享受看書的過程便可。「所以，切忌一邊看書一邊問子女某個英文字點讀點串，或刻意說教。只要選一些優質的圖書跟孩子分享，小朋友很自然會吸收到書中信息。」

▲ 女兒Bernice上了小學後一直熱愛閱讀英文書，並會跟隨母親出席童書作家的見面會。（受訪者提供）

文字理解力高

Angela看到女兒升小學後，放學回家小休時，也會自行選一些喜歡的書來看，就知道閱讀已成為她的興趣。現在讀小五的她正追看英文小說系列，Angela亦會花時間選書推薦給女兒閱讀。

到底多閱讀對學業有多大得益？Angela說：「不單只幫到她作文，她對文字的理解能力高，還令她更有信心自己完成功課，對她學習和成長有明顯的幫助。有外國研究還發現，看小說可以透過理解故事主角的遭遇，幫助小朋友建立同理心。」

雖然Angela也發現女兒對閱讀中文的興趣遠不及英文，大概跟早年親子共讀時以英文童書為主不無關係，但這位主張女兒跟隨興趣發展的媽媽，從日常生活深刻感受到女兒對閱讀的熱愛，已經大感欣慰，她形容猶如送她一份一生受用的禮物。

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雙語搜尋器助家長找童書

「家庭如何營造一個鼓勵閱讀的環境很重要。我覺得家長如何挑選好書放在家中，是一件很重要的事。」梁鳳儀指出，以往書伴我行每兩年便會推出一份紙本的書籍指南，在社區做培訓時派予家長及老師參考。今年2月更推出全球首個中英文兒童書籍雙語搜尋器，以取代以往紙本的好書指南。

搜尋器涵蓋100個不同主題，包括熱門興趣、成長體驗、品格特質及得獎書籍。無論從中文或英文版面，均可搜尋到不同體裁、適合初生嬰兒至初中生的中英文書，方便在重要的議題上與孩子一起展開深層次的討論。網站上所有推薦書籍的資料頁，還會提供香港公共圖書館及網上書店連結，方便查閱或購買。

Angela表示，這個全新平台籌備了大半年，由一群來自不同領域的教育和讀寫專家、國際學校的圖書管理員和顧問組成選書委員會精心挑選好書。目前搜尋器覆蓋約1,500本有關正向兒童發展的優質圖書，未來將會每季定期更新。

▲ Angela表示，家庭如何營造一個鼓勵閱讀的環境及如何引導選書是很重要的，「書伴我行」新推的兒童圖書搜尋器可助家長一把。（黃建輝攝）

講座：疫情下如何幫助新世代孩子茁壯成長

書伴我行也有舉辦家長教育活動。即將於本周六舉行的網上講座，就邀得國際知名教育學家及得獎作家Dr. Michele Borba，分享如何幫助新世代孩子在疫情衝擊的新常態下茁壯成長，並會解釋同理心和抗疫力怎樣能幫助孩子學習。講座將由英華小學陳美娟校長主持。

日期：4月24日（六）

費用：$150

時間：10am-11am（網上Zoom舉行，英語進行 / 廣東話即時傳譯）

詳情：www.bringmeabook.org.hk/

記者：胡慧雯