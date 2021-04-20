【奢華盛事】Gucci X Balenciaga世紀聯乘網上騷　微博突破3,000萬人次觀看

▲ Gucci X Balencaiga將於今年年尾正式發售。（圖片由品牌提供）

兩個時裝品牌合作推出聯乘產品大家早已司空見慣，銷量好壞，全在於品牌的叫座力和是否有噱頭。Gucci剛剛釋出的2022 Resort系列就噱頭接近「爆燈」，因為找來同一門下的Balenciaga合作，單是當晚在中國微博的播放量就已經超過驚人的3,000萬人次，誰說時裝是少數人的玩意。

同為開雲集團打下的Gucci和Balenciaga，前者由Alessandro Michele帶領，那強調中性色彩和富懷舊的服裝，令品牌得以由谷底反彈，成為近年最大熱的高級時裝品牌。

▲ 系列裏又怎會少了首飾？（圖片由品牌提供）

至於Balenciaga，則由前Martin Margiela的門下的設計師Demna Gvasalia負責，由他執掌品牌後，縱使他抄襲Martin Margiela過往設計的聲音不絕，但令到品牌起死回生，正所謂無功都有勞。

今次兩個品牌世紀合作，名為時尚詠嘆調（Aria Collection），是為了慶祝品牌100周年歷史，設計師謂有這個交流全因為希望凸顯品牌和外界交流的渴望，和決心破自己，至於交流成績如何？

整個系列最搶眼的當然是一組GG Monogram印花圖案，然後再印上Balenciaga字樣的服裝，將logomania這回事推上最高峰。此外，亦大玩品牌的手袋互相交流，例如將Gucci源自1970年代的Jackie O bag上滿布Balenciaga字樣。又或是找來Balenciga的Hourglass bag同樣印滿Gucci的Monogram圖案。

此外，亦將60年代和意大利畫家Vittorio Accornero合作的花卉圖案重新一次派上用場，在花卉圖案上印上Balencaiga字樣。

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不過，最令人可喜的是今次Alessandro Michele在部分設計上，以今天的設計手法重新演繹當年Tom Ford為Gucci設計的絲絨西裝。

話說當年Tom Ford離開品牌是不歡而散，及後在品牌位於佛羅倫斯的博物館回顧展中沒將他的作品納入展覽範疇，但不認不認還須認，Tom Ford是一手將Gucci帶回流行軌道的一人，Alessandro Michele這一次致敬絕對叫人感到意外和驚喜，雖然整個服裝系列到今年年尾才會面世，但已經先拔頭籌註定爆賣。

記者：何偉雄