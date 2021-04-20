【親子遊】馬灣寧靜小島行山找隱世沙灘　平行時空看歷史古蹟感受漁村風情

▲ 馬灣寧靜小島行山找隱世沙灘，平行時空看歷史古蹟感受漁村風情 。

想到離島走走但又想避開人群，馬灣是一個不錯的選擇。親子KOL Miss Swan Swan在Facebook專頁「Little twin stars龍鳳寶寶」發帖，趁著復活節假期，帶同龍鳳胎到馬灣寧靜小島尋找隱世沙灘，在平行時空下看歷史古蹟，認識歷史之外，還能感受舊香港的漁村風情。

馬灣小島簡易行山

Miss Swan Swan在復活節期間帶同小朋友到馬灣走走，乘搭港鐵至葵芳站或青衣站，再轉乘車程約15分鐘巴士到達馬灣。他們一家四口先從馬灣足球場旁邊上山，沿著橋的右方泥路走直至分岔路，再向右邊繼續上山。其後，再會到達一個分岔路，左邊下山尋找隱世沙灘。Miss Swan Swan表示，是次行山路線非常簡易，來回不用一小時，路段大部分是上斜石路或泥路，途中有少許樓梯，沿路可看見青馬大橋，景色開揚。

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

石仔灣碼頭看海感受漁村風情

▲ 芳園書室。（Little twin stars龍鳳寶寶 Facebook）

一家四口在馬灣東灣泳灘遊玩後，便到一間土耳其餐廳感受異國風情。用膳後，Miss Swan Swan帶同小朋友到石仔灣碼頭看看海，感受舊香港的漁村風情，再到馬灣唯一保留下來的戰前小學、香港三級歷史建築物——芳園書室。書室是一座樓高2層的長方形建築，糅合中西建築風格，目前書室只開放睇下一層，展示馬灣的歷史，包括漁船模型及天后誕花炮等，並設有互動遊戲。附近還有馬灣公園古蹟館，當時正展出清朝古窰及唐代窰爐遺跡，小朋友可以寓娛樂與學習。

▲ 天后誕花炮。（Little twin stars龍鳳寶寶 Facebook）

平行時空下的馬灣舊村

芳園書室沿著鐵絲網圍欄旁邊的路前行，再左轉便是馬灣舊村，是一條荒廢的村落，擁有200年的歷史，充滿平行時空的感覺，仿佛不存在這個時代。Miss Swan Swan表示，聽芳園書室的職員說，村落將會在復活節後清拆，「慶幸可在清拆遷前遊覽這個特別的地方。」

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

看著村內荒廢的遊樂場，佈滿塗鴉的建築物，他們一家仿佛到另一個國度遊玩般。而在馬灣公眾碼頭旁邊再有一個隱世沙灘，小朋友可以堆堆沙，遊玩放電。Miss Swan Swan提醒，到郊外遊玩謹記保持地方清潔及保持安靜，切勿影響居民。

文章及相片獲「Little twin stars龍鳳寶寶」授權

TOPick登陸MeWe啦：https://mewe.com/p/topick

TOPick推出小學各級工作紙，參考名校精選試題，鞏固知識，緊貼學習進度。立即免費下載︰bit.ly/2X96KAZ

【hket TV家庭台】《湊得輕鬆啲》逢周三晚上10點伴你同行育兒路︰bit.ly/35z6COD

責任編輯：王明芳