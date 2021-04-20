【家庭難題】一家6口收入低每年抽居屋落空　母親建議全家夾錢買私樓公屋仔憂爭產

▲ 有網民大呻自己來自基層家庭，其母親建議一家人夾錢買樓，擔心日後會引起爭產問題。

有人形容住到公屋才是「人生贏家」。不過有公屋仔大呻，其母親指現時居住的單位「唔夠住」，建議動用全家的積蓄夾錢買私樓。事主指自己一家6口屬基層家庭，收入不高，加上積蓄不平均，擔心買樓後會有很多問題出現。

公屋單位細母親建議一家人共同置業

最近有網民在「連登討論區」發文，指自己收入低於2萬元，來自基層家庭。現時一家6口居住在公屋單位，母親認為居住環境狹窄，加上子女已投身社會工作，故建議一家人夾錢買私樓。不過事主擔心日後一家人會「為錢反面」，

個個積蓄唔同，公平問題點解決？買咩單位？邊區？幾大間？業權點分？仲有好多好多疑問……

事主透露自己為家中長子，有2個弟妹，父親為半退休人士，母親則是家庭主婦。一家6口有4人在工作，每人的收入大概1至2萬元；而以現時一家人的經濟情況，估計只能負擔到私樓市場上300至400呎的單位，跟現在居住的公屋單位大小相若。

事主憂日後業權分配不公

另外，事主指每年都會以綠表申請抽居屋，可惜「年年都抽唔中」，又表示現時居住的公屋單位，政府並沒有開賣。對於一家人共同置業，事主形容母親「講到成件事好簡單」，並沒有詳細考慮到未來有機會出現的問題，包括不能公平分配業權，

覺得現時個個都好好，唔會因為利益而嘈，唔係我對家人冇信心，而是現實唔到我控制。

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網民：唔好夾，你一定後悔

帖文一出引來網民熱議，有不少人認為一家人夾錢買樓會引起很多問題，「個個出嘅錢唔同點分，到時你話賣你媽話唔賣你老豆無意咁又點」、「各自同自己伴侶買樓算啦，裝修各人唔同意見又係煩。」。亦有網民分享其同事的經歷，情況與事主相似：

我有個女同事，同父母阿哥夾分供完左層樓，係已經供完左。跟手佢阿哥結婚，佢阿媽就話層樓俾阿哥兩公婆住，話唔夠地方叫我個女同事搬出去住，最後佢一個女人住劏房，層樓就唔再關佢事。

同時，有網民建議事主繼續抽居屋或綠置居，以改善居住環境。

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責任編輯：王明芳