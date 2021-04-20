【瘋狂粉絲】闖偶像酒店房吃剩零食 取走用過口罩：香水味太甜

▲ 瘋狂粉絲闖偶像酒店房打卡，食吃剩零食取走用過口罩。

不少年輕人喜愛追星，但部分人追星追到走火入魔，變成「私生飯」，作出瘋狂的舉動，令偶像極受困擾。近日，內地有一班瘋狂粉絲闖入偶像酒店房間，進食偶像吃剩的食物，又取走偶像用過的口罩，更稱「香水味太甜」，事件引來網民譁然。

▲ 內地偶像團體「時代少年團」。（微博圖片）

根據內地傳媒報道，偶像團體「時代少年團」的兩名成員嚴浩翔和賀峻霖早前外出工作，期間入住某間酒店休息。有網民在微博揭發，有「時代少年團」的粉絲於微信朋友圈分享多張照片，可見粉絲闖進偶像住過的酒店房間，睡他們睡過的床，並拍照打卡，甚至吃偶像吃剩的食物，離開前更取走用過的口罩，更指「口罩香水味太甜」。

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早前，該組合的隊長馬嘉祺在清明節回鄉期間，亦被私生飯跟蹤、騷擾。「時代少年團」的官方粉絲俱樂部日前發出聲明，指私生飯問題愈加嚴重，有粉絲潛入公司內部、訓練室及宿舍等私人場所，公司譴責私生飯的行為，並公開了部分私生飯的照片。

請廣大粉絲朋友們從自身做起，理智追星，自覺抵制私生行為。

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責任編輯：羅嘉欣