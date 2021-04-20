【星二代】熊黛林孖女3歲生日做小model各有各靚　40歲Lynn宣佈封肚無意追仔

▲ 熊黛林一對孖女3歲生日特意拍攝了一輯影樓照，孖女像個小model各有各靚。

40歲名模熊黛林（Lynn）於2016年與郭可盈弟弟郭可頌結婚後，2018年誕下孖女Kaylor與Lyvia，但孖女的外表愈大愈不同，常引起外界談論，昨日（19日）孖女3歲生日，Lynn在IG分享了孖女的影樓照片，可見她們像個小model擺晒甫士，各有各可愛！

每年孖女生日，Lynn都會特意帶她們去影樓拍照，今年照片以粉紅色做主題，孖女穿上一模一樣的服裝，有2個造型分別是粉紅色外套配黑裙，以及粉紫色工人褲，她們拿着氣球又咀嘴又蹦蹦跳，更擺出不同甫士，遺傳了媽媽的模特兒潛質。

▼ 點擊圖片放大 +11 +10

由於孖女應是異卵雙胞胎，故外貌有差異，大孖Kaylor有水汪汪的大眼睛，樣子較甜美，而細孖Lyvia似媽媽長得較高大，表情多多很活潑，但似爸爸或媽媽則各有看法。

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

樂於湊女兩個夠晒數

Lynn上月已分享過拍攝的花絮，昨在IG公開這輯相片，並留言：「孖寶3歲了！」很多網民留言大讚可愛，「童年版Lynn」、「已經係專業模特兒」、「大個咗好多，有女神味道」。

不過，Lynn現正在內地拍戲中，遺憾未能與孖女共度生日，但她希望做好榜樣，讓孖女知道爸媽都要努力工作養家。對於女兒轉眼已經3歲大，Lynn亦不捨得女兒大得太快，因現階段是孩子最好玩的時光。她樂於湊女，覺得兩個夠晒數宣告封肚，不打算追仔。

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

傳升讀「幼稚園哈佛」

有指一對孖女將升讀有「香港幼稚園界哈佛」稱譽的寶山幼兒園K1，位於渣甸山，孕育過不少政界名人二代及星二代，包括四叔李兆基孫女、律政司長黃仁龍女兒、跳水王后伏明霞女兒、歌神張學友女兒張瑤華、林海峰女兒林泳等。

受疫情影響，學生返學校時間少，Lynn期待女兒能盡快返幼稚園，始終近一年多的學習情況有所局限，但最重要是孖女健康快樂成長。

TOPick登陸MeWe啦：https://mewe.com/p/topick

TOPick推出小學各級工作紙，參考名校精選試題，鞏固知識，緊貼學習進度。立即免費下載︰bit.ly/2X96KAZ

【hket TV家庭台】《湊得輕鬆啲》逢周三晚上10點伴你同行育兒路︰bit.ly/35z6COD

責任編輯︰林綺玲