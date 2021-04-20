【煽惑判囚】涉TG群組煽惑他人縱火　女侍應認兩罪囚3年

▲ 灣仔區域法院。（資料圖片）

25歲女侍應涉於2019年反修例風波期間，管理社交媒體Telegram頻道 「阿囝揾老豆老母」，頻道曾發佈逾1,500人的個人資料，包括政府官員及其親屬等，及鼓勵他人「起底」、煽動他人縱火、發佈仇恨性言論侮辱警員及支持政府等人士等。涉案女侍應早前承認串謀煽惑他人縱火及串謀作出煽動行為共兩罪，今（20日）於灣仔區域法院被判3年監禁。法官判刑時指，若有人跟據頻道訊息製造燃燒彈等，後果不能想像，但被告並非主要角色，亦沒有證據她曾主動發佈訊息。

被告許佩怡（25歲）報稱侍應，早前承認串謀煽惑他人縱火及串謀作出具煽動意圖的行為共2罪。

辯方今求情時引述被告的背景報告指，被告母親患有精神病，被告有不幸童年，案發時被告精神病復發，感化官亦認為輕判對其復康有幫助，被告家人則擔心她因精神病而會在獄中被欺凌。

辯方又引述醫生意見指，被告患有情緒病及抑鬱症，會影響其做決定的能力，加上被告渴望獲他人接納，終誤入歧途，接受其他頻道管理員邀請而擔任管理員，但涉案煽動暴力的訊息並非由被告發佈，被告屬於「被動的管理者」，即使沒有被告的參與，事件仍然會發生，被告處於「多一個唔多，少一個唔少」的狀況。

辯方又表示，遭還押的被告在過去兩星期情緒不穩，有輕微自殘傾向，懲教有特別留意其情況，故辯方希望法庭考慮索取醫院令報告。

法官姚勳智判刑時指，涉案的兩項串謀控罪嚴重，而涉案頻道所發佈的訊息，在短時間內煽惑他人，令事件更為嚴重。法官估計，若有人跟據頻道訊息製造燃燒彈等，後果不能想像；頻道管理人有能力刪除頻道內訊息，但被告仍容許訊息停留及流傳。

但法官考慮到被告的角色並非主要，亦無證據她曾主動發佈訊息，另考慮到被告背景及無案底，在較遲時段認罪等，扣減刑期後終判2項控罪分別3年及15個月監禁，兩罪同期執行，被告總刑期為3年監禁。

案情指，於2019年8月12日至11月28日，被告與他人串謀管理Telegram頻道「阿囝揾老豆老母」以廣播訊息。涉案頻道多次發佈訊息，鼓勵他人提供上述對象的個人資料，包括照片、姓名、職業、電話號碼、住址、身分證號碼、家人及社交媒體用戶名等。涉案頻道於上述時段發佈了逾1,577人的資料，包括7名國家官員及親屬、18名香港政府官員、44名警員及其親屬等，頻道亦自稱「調查隊」等，自行搜尋及查證。

涉案頻道亦有發佈仇恨性言詞，用狗、雞、黑警、支那、藍屍等字眼，惡意侮辱警員、支持政府或警方的人士及中國人民。涉案頻道亦有訊息鼓勵他人作出縱火、襲擊、刑毀等非法行為。

警方於2019年11月28日在被告住所外截停被告，及檢取了被告兩部手提電話，發現涉案頻道於案發時段發佈了逾9,000項訊息，而當時頻道共有逾6萬人訂閱。被告與其他頻道管理員另有兩個Telegram群組。被告警誡下曾承認自己負責收到資料後發佈到頻道上。

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記者：林欣樂