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【Miffy控注意】1011 SIPTEA快閃店進駐K11ArtMall　人氣茶飲聯乘Miffy粉絲打卡必到

休閒消費 13:09 2021/04/20

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熱門 尋人記 校長專欄 聲夢傳奇 復必泰疫苗 烹飪教煮 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康 防敏 開心速遞

1011 SIPTEA K-11快閃店，4月21日營業，聯乘Miffy，推茶飲及大量周邊產品，Miffy迷打卡必到。（茶飲店相片）

台灣著名的人氣手搖飲品 1011 SIPTEA再度過江來臨香港 K11 Art Mall，這次跟荷蘭繪本作家Dick Bruna畫筆下的Miffy聯名合作，於K11 Art Mall B2展開一場黑白2D的異次元之旅。

今次的快閃店以黑白做主題，裝潢全部展現著不同的黑白元素，例如剪影、素色繪畫配個Miffy卡通打造成不同的打卡位，突顯了黑白主題與Miffy的連繫，既時尚又可愛。

快閃店新推出兩款以Miffy瓶盛載的特飲（茶飲店相片）

快閃店新推出兩杯特飲「芝麻黑黑奶蓋」及「米菲雪白奶蓋」，分別用上Miffy透明瓶及Miffy盲盒杯，前者以濃郁的芝麻奶加上竹碳粉，味道香滑。後者則在椰奶上加芝士奶蓋，味道清香甘甜帶點鹹香，夠特別。當然店子內更有不同的Miffy周邊商品及毛公仔售賣，包括手提袋、玻璃杯、T 恤、圍裙等。

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1011 SIPTEA K-11快閃店

供應日期：4月21日至6月15日

地址：K11 ArtMall B2 Kiosk 中庭位置

營業時間：每天12nn-9pm

記者：郭秀芳

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