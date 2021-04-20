【暖心爸爸】戴趣緻頭盔擋風玻璃貼子女照　外賣員叮嚀自己努力工作安全回家

▲ 外賣員戴趣緻頭盔，擋風玻璃貼子女照，提醒自己努力工作、安全駕駛。

新冠肺炎重挫全球經濟，在眾多行業中，外賣快遞員逆市擴充，不少失業、被放無薪假者都加入其中。近日，有名新加坡網民在街上遇到一名外賣車手，被他的可愛趣緻頭盔吸引，起初不明所以，再仔細觀察後，發現外賣員是位爸爸，他戴趣緻頭盔是藏有暖心原因。

外賣車手頭盔貼滿貼紙

於3月25日，新加坡網友Bart Salleh在其facebook公開分享帖文，至今已引起逾2萬8千名網民關注表示讚好等。有關帖文是Bart在街頭無意間遇到一名外賣員電單車車手，車手身穿food panda制服，騎著電單車，而引起Bart的注意是其頭盔。

外賣員戴上紅色安全頭盔，頭盔佈滿不同的圖案，仔細看下發現不同的圖案是公仔貼紙，有蝴蝶、恐龍、貓頭鷹、貓、車、星星等。頭盔上更印著「Dad's for life」字眼，展示出外賣員的身份亦是名爸爸。

▲ 有網民被一名外賣車手的可愛頭盔吸引目光。（Bart Sallehfacebook圖片）

擋風玻璃貼小朋友照

此外，網友Bart 發現外賣員在面向自己一面的擋風玻璃上貼有照片，是5張相片拼湊出來，有BB及小女孩，中間是男士跟小朋友合照，應是父女照，估計外賣員爸爸育有一名或多位女兒。爸爸工作都不忘記掛前世情人。網民在帖文寫道︰

當我看著他的頭盔，正疑惑他為何每天戴它出門，再看到擋風板貼了那張照片，我就瞬間意識到他為甚麼要這樣。兄弟要繼續前進！一定要注意安全！

外賣員爸爸為了孩子，努力工作賺錢養家，小朋友成為每天工作的源動力。此外，小朋友照片亦可提醒他，為了孩子，駕車時會注意道路安全，要每天平安回家見孩子。

網民被父愛感動

有關帖文令很多網民感動，有爸媽級的網民紛紛留言很明白外賣員，表示可愛頭盔的背後其實很感人，充滿父愛。更多留言見下圖︰

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責任編輯︰王明芳