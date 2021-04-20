【一秒拳王】票房逾1550萬元超越《幻愛》　周國賢+趙善恆：希望繼續支持香港電影

▲ 《一秒拳王》總票房已超越1550多萬，疫情下本土港片中票房第一。

港片《一秒拳王》由3月11日上映至今已超過１個多月時間，於昨日（4月19日）票房累積超過1550多萬元票房，超越去年另一港產電影《幻愛》（總票房：15,292,371元）紀錄，足證香港人仍非常熱愛香港電影。

自2月戲院重開後，本地、外國以及荷里活電影一湧而出，而《一秒拳王》於3個多月的等待後，亦於3月11日正式上映，不單沒有被眾多電影的競爭而擊退，反而越映越烈，口碑載道，不少媒體和網民都熱烈分享及解讀電影帶給他們的感動和感受，更有不少網民表示已2刷3刷。

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▲ （《一秒拳王》劇照）

熱血和正能量的電影故事讓《一秒拳王》上映超過一個多月仍持續放映中，成為在疫情下，繼去年《幻愛》後另一套高票房的純港產電影，而《一秒拳王》的票房於昨日（4月19日）已超過15,561,796元，正式超越《幻愛》的總票房成績成為疫情下純本土港片第一。

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▲ （《一秒拳王》劇照）

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導演兼主演趙善恆對於《一秒拳王》在票房及口碑上所達到的佳績感到非常感動：「再一次衷心多謝入場支持的朋友，及《一秒拳王》台前幕後的付出。一套本土電影能做到這成績，我相信大家的支持對香港本土的製作團隊及製作人都是一個非常大的鼓勵。」

他最後表示：「希望能繼續拍攝更多電影，亦希望大家能繼續支持香港本土電影。」

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▲ （《一秒拳王》劇照）

對於電影已上映超過1個月，恆導亦對《一秒拳王》最後能走得多遠表示期待：「電影上映至今已步入第6個星期，《一秒拳王》能走得多遠、或能創造甚麼記錄和成績，就靠大家口耳相傳，再一次感謝大家對《一秒拳王》的支持。」

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▲ （《一秒拳王》劇照）

男主角周國賢（Endy）戲中的演出突破以往所有角色，為《一秒拳王》而弄得傷痕累累，但演技備受讚賞。

如今不單嬴口碑更有出色的票房成績，周國賢對香港觀眾的支持非常感動：「電影開畫以來，一直也只單向地去感謝每一位入場的觀眾們這個多月來熱烈的反應、感謝這電影團隊們的努力所帶出的力量和鼓勵等到。」

他續說：「我卻想不到，原來這電影也一直在鼓勵和感動著我！在首映的時候、在謝票的時候、還有在自己偷偷到戲院4 、5 、6 、7刷的時候⋯ 我也被當中那份熱血、那明知多難撐也一定要站起來的力量感動過很多次。電影這一個媒介，令我們相遇，然後互相影響！加油！」

▲ （《一秒拳王》劇照）