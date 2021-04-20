SHINee+GOT7+DAY6+NU'EST參演《太陽之歌》　戲院直播與粉絲隔空應援

▲ 音樂劇由人氣男女團成員SHINee、GOT7、DAY6、NU'EST，還有Lovelyz的部分成員參演。

改編自港產愛情經典《新不了情》的《太陽之歌》早前分別由日本、荷里活翻拍，今次的韓國版將會換個形式，搬上舞台並改編成音樂劇，於5月1日至7月25日在韓國光林藝術中心BBCH廳公演。

音樂劇由人氣男女團成員SHINee、GOT7、DAY6、NU'EST，還有Lovelyz的部分成員參演，相信定必令一眾粉絲十分期待。

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由於全球疫情肆虐關係，令一班思韓心切的粉絲們都非常掛念偶像，香港的粉絲今次有特別福利，由於嘉禾院線成功爭取限定直播，各位粉絲雖然未能親身飛到韓國支持，但也可以齊齊在戲院內隔空應援。

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音樂劇講述住在海邊城市的徐海娜（分別輪流由姜惠仁、Kei [Lovelyz 成員]、李妸真 飾演），因患有著色性乾皮症（XerodermaPigmentosum，簡稱XP），身體不能受到陽光照射，因此她的作息生活跟一般人相反：太陽落山才是她活動時間的開始，而日出時就睡覺休息。

她的家人和好友們均非常照顧她、 支持她，讓她每日都快樂地生活著。音樂於海娜而言，比任何事都重要，因為她在歌唱中感受到生存的意義。直到她遇上陽光男孩鄭河藍（分別輪流由溫流 [SHINee 成員] 、元弼 [DAY6 成員] 、崔榮宰[GOT 成員]、白虎 [NU'EST 成員] 、趙勳 飾），她的生命開始出現了很大的轉變......

上映場次

日期：5月7日（五）

時間：下午七時三十分

演員：溫流 [SHINee 成員] x Kei [Lovelyz 成員]

日期：5月9日（日）

時間：下午二時

演員：崔榮宰 [GOT7 成員] x Kei [Lovelyz 成員]

日期：5月9日（日）

時間：下午六時三十分

演員：元弼 [DAY6 成員] x 李妸真

直播戲院： Grand Ocean ‧ the sky ‧ StagE（香港、韓國同步直播）

同場加映：張敬軒專訪