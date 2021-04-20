【廖啟智喪禮】智叔安息禮今日舉行　陳敏兒與兩子沉痛送別廖啟智

▲ 智叔安息禮今日舉行。

資深演員「智叔」廖啟智不敵癌魔，在上月28日於家人陪伴下離世，終年66歲。智叔遺孀陳敏兒今日（4月20日）為廖啟智舉行安息禮，於下午2時30分在聖安德烈堂舉行。

因疫情關係，智叔的安息禮不設公眾時段，但會進行網上直播。廖啟智家人早前訃告已經懇辭花籃，而各界帛金亦將以智叔名義捐予慈善機構。

今天約中午時份，以香港電影工作者總會發言人身份到場的田啟文幫忙打點，他向傳媒表示今次儀式應家屬要求一切從簡，敏兒並希望由智叔兩個兒子安排。安息禮將跟教會建議的儀式舉行，並閉門進行。

田雞並指陳敏兒很堅強：「成個儀式都好簡單，因為家屬方面希望由智叔兩個仔仔安排打點，一切從簡都係跟番教會儀式去做，儀式會閉門進行，家屬都一早來到打點。陳敏兒都好堅強。」

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好友向智叔最後告別

另外，負責為智叔籌備安息禮包括資深製作人蕭潮順。蕭潮順今日在社交平台發文，向好友智叔作最後告別。

他留言：「 今天劉宏基同我會為你制作最後一個我哋最唔想幫你做嘅騷 ，『大騷當細騷做 細騷當大騷做』係我哋當年工作嘅座右銘 你一生演出了無數精彩大騷，你最後一個騷雖然在只有二百人的教堂舉行，但通過新媒體全球直播，秉承你『細騷當大騷做』的專業精神 你一班戰友會以做大騷的嚴謹態度 讓愛錫你的朋友及支持者在全球各地陪你跑人生最完美一程。」

早前陳兒在訃文中已稱因支持環保，故安息禮懇辭花籃，同時所有帛金將以廖啟智名義捐贈作慈善用途，讓智叔遺愛人間。

▲ 蕭潮順在社交平台發布跟智叔昔日合照。（取自facebook）