【經期不適】經血過多易致頭暈貧血　中醫推介茶療補氣養血【附食譜】

▲ 中醫推介補氣養血的茶療

月經期間，除了經痛，經血過多也會引發健康問題。註冊中醫師梁尹倩（Cinci）在「CheckCheckCin」facebook專頁表示，一名女性來經時間達10天，經血量多，每當坐下再起來時，就感到經血湧出來，且有血塊，不時感到頭暈。梁醫師指，經血過多容易引發貧血問題，她推介茶療補氣養血，並分享經期的飲食貼士。

梁醫師表示，中醫理論認為月經狀況與肝、脾、腎的健康有密切關係，肝腎陰虧、肝火偏亢、脾虛氣弱等原因也會導致月經過多。月經期間，飲食方面有甚麼要注意？她表示，來經時切忌進食以下食物，以免血崩情況加劇：

補血活血功效的食材：例如益母草、山楂、田七、木耳、蓮藕、紅菜頭等

生冷及燥熱食物

另外，生活有壓力、情緒鬱悶，也會導致體內氣血不舒暢，令經期狀況異常。

補氣養血茶療

她提醒各位女性，每次月經過後宜好好調理身體，建議諮詢註冊中醫師對症下藥治理。若有手腳冰冷、心悸、頭暈等症狀伴隨，月經前一星期可飲用有補氣、補肝腎的茶療調經：

桑寄生桑椹紅棗茶

功效：補氣養血。適合有手腳冰冷、心悸、頭暈等症狀，氣血虛弱型月經不適人士飲用。

材料：桑寄生15克、桑椹10克、紅棗（去核）3枚

做法：把材料放進保溫瓶，用熱開水沖洗一遍，注入熱開水焗15分鐘即可。

注意：此茶可反覆沖泡至淡味，建議一星期飲用2至3次，月經前一星期飲用。

內容獲註冊中醫師梁尹倩授權轉載

梁尹倩（Cinci EC）：香港註冊中醫，修畢美國佩柏戴恩大學工商管理學士、香港大學中醫全科學士及中文大學針灸學理學碩士，《飲湯》系列作者及兩孩之母。

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責任編輯：黃泳欣