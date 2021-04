【移民英國】80後女生任職倫敦獵頭公司亞太區主管　授英國搵工攻略「small talk相當重要」

▲ 近月不少人移民英國,80後香港女生Fiona任職倫敦獵頭公司,由她提點寫CV竅門最適合。

英國今年1月底開放BNO持有人及合資格家屬,可到英國居住、讀書和就業,計劃開始10星期至今已逾3.5萬人申請,平均每星期有超過3,000宗申請,較英國預期多。就是中產人士過到英國,也會面臨搵工的難題。今次請來在倫敦任職獵頭公司的香港女生Fiona,從她自身當年抵埗英國時遇到的求職困難,以至疫情後英國的職場行情,如何寫英式CV、準備面試她也有經驗分享。

▲ Fiona在倫敦獵頭公司的工作照,相當專業。(相片來源︰被訪者提供)

27歲英國工作假期 做好LinkedIn作起步

Fiona畢業於理工大學時裝設計系,其後在港轉職獵頭公司,一做3年多。「當年27歲覺得香港市場很細,想往外闖就到倫敦working holiday。開頭都擔心找不到工,跟好多香港人一樣,都經歷過徬徨的階段。」

Fiona很慶幸碰到一間很好的招聘公司,她表示︰

那公司阿頭覺得我的CV很特別,並說許多歐洲公司想打開亞太市場 ,因該市場在10年間不斷發展。我在獵頭公司做過,又懂國語英語及時裝設計, 結果他1個月內安排了20個面試給我。所以開始時做好自己的LinkedIn,及找間好的招聘公司很重要。

▲ Fiona公司在倫敦的5星級酒店Dorchester舉行聖誕派對,同事們也盛裝出席。(相片來源︰被訪者提供)

在20個面試中,Fiona也有過不少失敗經歷,「歸結下來,一來我沒有英國工作經驗,僱主可能覺得文化上會否適應,二來英文未算很地道,三者我的工作簽證只得兩年,他們也許覺時間太短。」

▲ Fiona出席倫敦的意大利Istituto Marangoni 分校,分享亞洲人在職場上遇到的困難,以展示倫敦在族裔上的多元性。(相片來源︰被訪者提供)

最終Fiona也得到5個offer,她選了英國獵頭公司Elite Associates的招聘。Elite Associates為歐洲奢侈品行業的獵頭公司,在米蘭及紐約等地均有分公司,Fiona入職時是亞太區的「開荒牛」,目前該Team已發展至6位同事,她更是當中的負責人。

疫情中英國職場 零售慈善物流最缺人

關於英國的就業行情,Fiona說疫情前後是兩個光景。

英國最多人從事的行業,是零售和批發,其二是銀行、會計等服務行業、第三是科研等。但疫情後看回數字,去年最多就業機會是超級市場,生意做得超好,因多了人在家煮飯。其二是醫療行業,第三是慈善事務,因多有政府撥款,而英國畢竟是福利國家,疫情下更需相關服務……這些行業都較易搵工。

▲ 80後香港女生Fiona,現任職倫敦獵頭公司Elite Associates的亞太區負責人,港人在英國如何覓職,她也有經驗和心法分享。(相片來源︰被訪者提供)

Fiona的獵頭公司也發現一個趨勢,就是物流及與供應鏈相關行業的,如英國的amazon、DHL、Hermes等也相當缺人,「另外,英國的digital marketing也逐漸發展中,因比起中國,英國相對保守,e-commerce還未成熟,而中國已個個上網買東西,我們公司負責e-commerce 招聘的團隊幾乎個個月爆數。」Fiona也溫馨提示,「找一些有意開拓亞太市場的歐洲企業,那就能善用港人的語言及背景優勢。」

▲ 每年倫敦夏季均有個「RideLondon」的踩單車活動,Fiona正在國會大樓踏單車。(相片來源︰被訪者提供)

舖排CV 可以「STAR」說明實戰經歷

至於如何「執靚」份CV,Fiona說先想想自己可投入那個行業,

寫英式CV不光是羅列你甚麼年份做過甚麼職位,或寫工作性質,而是為那行業貢獻過甚麼,怎樣為公司帶來改變,可形容自己是「解決問題的人」,並以Keyword來寫,如以Achievement、Manage、Reduce、Increase等幾個範疇字眼來發揮,如做sales可寫自己為公司帶來的銷售增長的數據。

另外,Fiona說也可用「STAR」以實例說明,「即是在職時遇過甚麼困難情況(Situation),由任務(Task)至如何實踐行動(Action plan), 再得得到甚麼結果(Result),英國很着重實戰例子,才顯示達到公司想要達到的目標。當然,行文時要用得體而略深的詞匯,能讓僱主對你加深印象。」

值得一提的是,Fiona說隨着BNO持有人可到英國居住及就業,在CV上可寫上「eligible to work in the UK without visa sponsorship」,免去他們的誤會。

▲ 每逢佳節倍思親,Fiona於農曆新年也會邀請香港友人在倫敦家中度歲。(相片來源︰被訪者提供)

面試竅門 small talk了解價值取向

至於面試時,Fiona也有不少心得竅門,

英國人喜歡面試前作閒談式的small talk,與你的CV完全無關,可能問問你周末做些甚麼等,其實是想了解你的價值觀,是否與公司的精神相符。

當然面試時也要做定功課,從公司的背景,他們有何競爭對手,Fiona說還有可留意面試者桌上放些甚麼,臨場發揮急智,「譬如他有些家庭合照,可聊些親子經,英國人較愛講自己的家事,也是小小的加分位。」

▲ Fiona說公司每三個月若業績理想,會請同事到高級餐廳用膳,以作獎勵,也能結團公司士氣。(相片來源︰被訪者提供)

Fiona最後提醒,作為港人投身英國職場,同事間可能要點時間適應。

我記得入職,與同事happy hour,他們都不會即時同我say hi,不似其他白人同事會自然攬抱,傾計時有點被冷落感。 但只要你在工作上做出表現和成績,他們就會尊敬你,並慢慢熟絡起來,這是必經的階段。英國人普遍對港人印象不錯,做事勤奮而有效率,做好本份就較易融入社會裏。

記者︰馮柏偉