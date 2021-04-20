【東張西望直擊】污糟後巷成街頭小食製造工場　生腸墨魚與老鼠籠及垃圾作伴

▲ 污糟後巷成街頭小食製造工場。

街頭小食雖然滋味，但衛生問題值得關注。日前《東張西望》直擊到油麻地碧街一間街頭小食店，將污糟的後巷當成食物工場，隨處擺放食物地上，處理食物沒戴口罩，衛生奇差。

▲ 女子清洗墨魚後放在後巷地上。（圖片來源：TVB）

《東張西望》節目組連日在旺角一帶巡視，發現一名男子在衛生惡劣的後巷，沒帶口罩地處理食材、隨地吐痰又煙不離手。男子將裝了食物的膠籃放在後巷地上，再拿出火水爐，點火煮食。他又邊煮邊將洗好的墨魚，倒在地上，然後切碎處理；又在後巷調理「秘製醬汁」。

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又有一名沒戴好口罩的女子，在後巷處理生腸、魷魚、豬皮等。她會將清洗過的墨魚放在後巷地上，又會將切好的生腸放在膠筒，再用色粉加工染成橙紅色，同時煮豬皮。二人將整個後巷，變成食品製造工場。

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後巷衛生惡劣

調查期間，節目組發現後巷有人隨地小便、後巷堆滿垃圾及雜物，周圍亦見到食物殘渣、蒼蠅，衛生惡劣。而且後巷周圍擺放了老鼠籠，相信鼠患嚴重。

▲ 後巷周圍擺放了老鼠籠，相信鼠患嚴重。（圖片來源：TVB）

當節目組上前詢問該女子為什麼要在後巷處理食材、是否衛生等，該女子馬上試圖用籃遮掩浸泡中的生腸，不想回應。

點解釋，唔識講。合唔合法？我搵食啫。我一陣走啦。

節目組再加追問後，女子決定收拾工具走人，只見她的工具同樣擺放在後巷一處，佈滿污漬，旁邊更是坑渠。

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不明來歷的清水

另一方面，二人在後巷疑似「偷水用」清洗食材。後巷的喉管非常污糟，縱橫交錯、四處駁來駁去，疑似經過改裝。

▲ 後巷的喉管非常污糟，縱橫交錯，疑似經過改裝。（圖片來源：TVB）

這些食材當然是人食的啦。當然衛生，為什麼不衛生，用水洗過。

之後，節目組再跟蹤該名女子，發現女子將裝滿食物的車推出後巷後，穿過3條沒什麼人的後巷，然後推至一間油麻地小食店後門。後門位置放了豬皮，地下有用水浸著的蘿蔔。後來女子更忙碌地幫忙賣小食做生意。

▲ 檔主表示：「我當天發誓呀，如果用了不乾淨的水，去街被車車死。」（圖片來源：TVB）

後來，節目組再與疑似檔主當面對質，檔主一直否認有職員在後巷處理食材，指自己店內有廚房，沒必要在後巷處理，又指經常有食環署巡查：

我們在這裏做了這麼久，你有沒有見過人說食物不衛生呀？我地要「搵食」，我當天發誓呀，如果用了不乾淨的水，去街被車車死。」

後來節目組再展示後巷女子在店內做生意的照片，檔主火速割席，表示不認識該名女子亦否認是店內職員。

唔好係我舖頭搞咁多嘢啊老友。

至於是否「偷水用」，她亦表示：「你唔好亂噏嘢呀，我呢度大把水呀。」

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節目組後來去信食環，食環署回覆派員在不同時段巡查後，發現有人在碧街的處所外後巷處理食物，遂向有關負責人提出檢控。

並指出，據《食物業規例》（第132X章），所有從事食物業的人士，須採取合理需要的措施保護食物，以免食物受到污染的危險。此外，該規例亦有規定，任何人不得因經營食物業而使用任何巷、街、露天地方、天台等配製或貯存未加掩蓋的食物。違例者一經定罪，最高可被判罰款一萬元及監禁3個月。

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責任編輯：羅嘉欣