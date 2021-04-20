【星二代學校】王祖藍大女第一日返N班　李亞男為囡囡鋪路讀國際學校

▲ 王祖藍與李亞男的大女近日開始返幼稚園N班。

王祖藍以首席創意官的高層身份重返TVB，太太李亞男為他打點家頭細務兼湊女，讓他無後顧之憂為事業打拼。昨日（19日）李亞男就分享2歲多的大女第一日返N班的萌照，她近日又到一間國際學校參觀，似乎有意為女兒鋪路讀國際學校。

大女2歲多返幼稚園

李亞男於2018年12月誕下長女王天韻（Gabby）後，已減少在幕前亮相，專心相夫教子，直至細女王海靜（Hayley）於去年尾出生，組成一家四口幸福家庭。隨著Gabby成長，現時2歲多的她昨日（9日）第一日到幼稚園N班返學，李亞男在IG寫道，「First day of pre nursery class」（學前班的第一日）。

▲ Gabby穿校服、孭書包，在學校門口向媽媽揮手再見。（IG圖片）

她開心分享Gabby的上學照片，只見Gabby戴上口罩、紮起小辮，穿上紫藍色上衣及短褲的校服、孭起深藍色書包，看起來活潑精靈。她在學校門口留影，手舞足蹈，向媽媽揮手再見。不少網民及圈中人大讚Gabby可愛，育有兩子的靚媽陳凱琳留言「Have a nice day」、吳沚默寫道「Start學霸生涯」。

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李亞男參觀國際學校

據知Gabby在一間國際幼稚園就讀，學校的探究式課程採用英語和普通話雙語，每班有一名中文班主任與一名英文班主任。而且課程結合瑞吉歐（Reggio Emilia Approach）教學法及英國早期教育系統（Early Years Foundation Stage，簡稱EYFS）。該校提供語言藝術、表演藝術、運動及科學類課程，K1至K3全年學費約8萬至9萬元。

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此外，在外國讀書的李亞男近日到一間國際學校參觀，似乎已開始為Gabby物色小學，未知會否安排女兒入讀國際學校。她在IG表示「感覺好似睇樓」、「呢間圖書館好韓劇feel」、「現今小朋友真幸福」，還指這是「mommy life」。她參觀的這間學校似是於2018年進駐香港的國際學校，提供中小學一條龍課程，樓高3層的圖書館更是學校一大特色。

▲ 李亞男大讚這間國際學校的圖書館「好韓劇feel」。（IG圖片）

睇卡通片學語文

王祖藍與李亞男重視女兒的語文能力，重回TVB前北上賺錢養家的王祖藍深知普通話的重要性，相信睇卡通片學語文較易入手，早前讓Gabby觀看內地版《魔雪奇緣》電影，配上簡體中文字幕。Gabby還開始跟到普通話歌詞，牙牙語說出「雪人」、「厲害」等，學習語文速度飛快。

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責任編輯：王明芳