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【低俗婚鬧】婚禮玩新郎頸套鐵鍊鑰匙不翼而飛　動用切割機弄斷解鎖超尷尬

親子 14:57 2021/04/20

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片，一名新郎被朋友鬧事大玩，頸部套鐵鍊，惟後來鑰匙不翼而飛。

婚禮一生人一次，沒有人想發生不愉快的事情，但內地卻屢屢出現婚鬧。內地社交媒體流傳一段影片，一名新郎被朋友鬧事大玩，頸部套鐵鍊，惟後來鑰匙不翼而飛，最終無奈動用切割機將鐵鏈弄斷解鎖，但身旁的朋友卻嬉笑超尷尬。

新郎頸部被套鐵鍊。（影片截圖）

綜合內地媒體報道，江蘇徐州一對新人舉辦婚禮，男方浩浩蕩蕩到新娘家接新娘，但女方親友大玩新郎，用超堅固粗鐵鍊五花大綁新郎，綁住其頸部及身體，最後上鎖，新郎完全動彈不得。

然而，敬酒的時間快到，親友表示，「快把鐵鍊打開，新郎要去給賓客們敬酒了」，才發現鑰匙在玩鬧時丟失不翼而飛，在沒辦法之下，親友只能動用切割機當場切斷鐵鍊。

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從影片可見，當時只用一張毛毯分隔新郎頭部及鐵鍊，親友們小心翼翼地切割，幸好最後能順利弄斷鐵鍊，無人受傷，惟圍著新郎的男子卻一直嘻嘻哈哈，而新郎的表情也是一臉無奈，全程一言不發，任由親友擺弄。拍攝片段的親友表示，他們當地的習俗經常鬧婚，新郎都不會生氣。

片段引來不少網民留言狠批親友的行為過火，「雖說是朋友，但這麼鬧太過了吧」、「人家結婚那麼高興，非要整這些掃興的事」及「要是手滑，新郎的頭就沒了」。也有網民望低俗婚鬧永遠不再上演。

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責任編輯：王明芳

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