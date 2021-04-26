【東張西望】轉行10年獲媽媽丈夫支持追夢　梁麗翹採訪天災人禍變成熟豁達

▲ 梁麗翹經11年港姐入行，後主力任《東張西望》主持工作。

2011年經參選港姐入行的《東張西望》主持梁麗翹，衣著打扮外表予人感覺嚴肅專業。不過，梁麗翹最近就開設個人YouTube頻道分享瘦身扮靚心得，及親子好去處等日常，自言內心有趣、充滿求知慾及表演慾的她亦接受TOPick專訪，分享鏡頭後的生活一面。

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▲ 梁麗翹入行前曾在廣告公司任職。（陳家瑩攝）

梁麗翹（Nicole）現年36歲，2018年榮升靚媽，育有女兒Nanette。雖然已為人妻人母，但Nicole仍熱衷於演藝工作，直言自小已有表演慾，曾參加朗誦比賽及鋼琴比賽，大學也畢業於美國波莫納加州州立理工大學的音樂商業學士課程。

畢業後，Nicole曾於廣告公司工作，回流香港後任職高級營銷主管並升職為項目監督，本在公司擁有良好晉升機會的她卻選擇在此時「由零開始」，轉行當藝人。

▲ 梁麗翹入行4個月後便加入《東張西望》。（Instagram圖片）

生父離世悟人生苦短 棄高薪厚職轉行

她分享當年參選的契機：「小時候已對港姐有很深印象，回港發展後希望找新方向嘗試，加上當時爸爸剛離世，令我覺得人生苦短，想做的事就應該要試。所以對報名選港姐很心動，後朋友代我報名，收到電話後便去參加，一走便到現在。」

只是在面對高薪厚職下，追夢亦會有掙扎：「當時老闆知道我要參選，其實他很好，我選完是可以再回去工作，並暗示如果我留下來會有更好的發展。我一方面在想其實都未必會選上，故猶豫應否參加，但又覺得已經26歲，再不選便會超齡，所以也有選擇困難。」

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但她續指：「我不是充滿野心的女強人，每份工作都是依興趣選擇。我很喜歡挑戰自我，由零開始是我的興趣，也覺得入行會是人生精彩的一頁，就決定給自己一個新開始。」

幸好，Nicole最終成功奪得「國際親善小姐」及「旅遊大使獎」兩個獎項，並獲簽約機會，初入行試過主持兒童節目及客串劇集拍攝等不同工作，後來透過試鏡加入資訊節目《東張西望》，便順利成章留在演藝圈發展。

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▲ 梁麗翹自小已有表演慾，26歲時終圓夢參選港姐。（陳家瑩攝）

媽媽支持追夢 老公成事業「指南針」

人生路向迎來大轉變，Nicole的家人也無限支持：「26歲已是很大個的人，他們沒有說好或不好，從小到大也不會給我壓力，就連當年大學選音樂，也是與媽媽一同決定。因她知我自小有表演慾，亦覺得培養藝術氣息是好事，到後來選擇廣告及市場推廣方向的工作他們都很支持，最重要是我快樂。」

而要說到家人對她的事業「有意見」已是入行後的事，她稱：「入行初期會為自己的表現失準難過，媽媽反安慰並指導我再想清楚這一行是否合適，若不合適再轉出去也沒有所謂，一份工作適合及快樂與否比考慮重新開始更重要。」

▲ 梁麗翹於2017年結婚，2018年誕下女兒。（Instagram圖片）

家人以外，Nicole的老公Nick也是她最大的支持者：「老公支持我做每一樣有Passion的事，就像我開YouTube頻道也是他的建議。其實他早在3年前已叫我開始，因為可讓人發掘到我生活的一面，有不同的事也可在網上分享。老公更會幫忙拍攝及搜索拍攝資料，非常Supportive。」

Nicole與Nick婚前相識2年多，雖然拍拖數月後已被求婚，但就在一年多後才正式結婚，並非如外界口中所指的閃婚。但Nicole就大讚老公早已符合她對Mr. Right的想像：「我們很喜歡溝通，所有事都會分享又會互相發表意見，誰對便會跟隨那一套。我很崇拜他，因為他有很多好的想法，所以多數都是我聽他的話。」

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《東張西望》天災人禍採訪啟發生命

轉眼間踏入第10年的演藝圈生活，Nicole仍一直追逐心中的一份堅持：「我沒有想過要回頭，決定好一件事就會訂下目標，像當初要由《東張西望》的外景主持轉向廠景主持，想做演員拍不同的劇等，雖然現時時機未到，但我每一步都在慢慢實現。」

《東張西望》的主持工作佔上Nicole演藝生涯重要的一環，她曾遇過不同的專題及突發新聞採訪，自知時事資訊或有不足的她，習慣每早看新聞豐富知識，也會了解受訪對象的背景及近況，好讓訪問時表達更流暢。

Nicole憶起2013年「埃及熱氣球爆炸事故」，尚算新人的她被派往現場採訪：「當時我與3個女仔到現場，我很記得有一句很簡單的說話要錄，但不知為何拍了逾10次都不成功，那次的失誤到現在仍歷歷在目，要提醒自己累積經驗，經驗越多，出錯機會便越少。」

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不過，《東張西望》的工作也讓Nicole對生命有所啟發：「我去過不同的外景，有四川地震、台灣爆炸等，做過不同天災人禍的採訪，明白到很多事都不在人生控制之內，但因為見多睇多，真的讓我更成熟更豁達。」

她續謂：「採訪也是一個重要的學習過程，我會在受訪者身上學到不同人生觀，情況就如我在看書，但最不同的是對方是一本活生生的書，能與我對答，每次都會讓我學懂新知識。」

人生從來不只一個方向，即使轉彎、重新起步亦不要緊，只要找到合適的生活，堅持總會成就屬於自己精采的一頁。

髮型：Oscar Ngan @ ii ALCHEMY Hair

場地：Magen.Studio

記者：陳家瑩

同場加映：容羨媛專訪