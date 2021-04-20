【伙記辦大事】52歲馬德鐘食素+做運動養生　美魔男成功逆齡：身體比10年前更好

▲ 52歲的馬德鐘駐顏有術呢。

52歲的「馬神」馬德鐘堪稱娛樂圈的美魔男，於近日播映的劇集《伙記辦大事》裡，與年齡相距21載的陳瀅談情說愛。

馬德鐘接受TOPick專訪稱，平時靠食素及運動保持健康體魄：「我會定期進行身體檢查，出來的指數很『靚仔』，比10年前更好。」逆齡生長，難怪可以與TVB小花合演情侶。

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▲ （湯炳強攝）

兩大視帝合作

《伙記辦大事》由「馬神」馬德鐘與「收視福將」歐陽震華兩大視帝合演，互鬥演技，但其實是二人在20年前《陀槍》系列曾結劇緣，不過當年馬德鐘與歐陽震華沒太多對手戲，今次才終於正面交鋒，激發不少火花。

馬德鐘笑說：「Bobby無時無刻都愛說笑逗大家開心，但我要進入『戴政君』這大狀角色，由於角色背負好多經歷，所以當Bobby在搞笑時，我要盡力忍笑，保持著這份情緒，這個對比幾得意。」

兩台大戰

近日兩台展開電視大戰，《伙記辦大事》劇可說是TVB上陣打仗的頭炮。對於肩責搶收視的重任，馬德鐘謙稱：「作為演員努力演好套劇，只希望得到觀眾的喜歡及認同。百花齊放是好事，整個香港娛樂事業一齊起飛，一齊進步是最好。」

馬德鐘於1993年加入電視圈，90年代是TVB繁盛之時，現在卻被批為「老化」：「不同時代流行不同的事物，當年的生活較單一化，觀眾只看電視或電影，現今世代有不同的網絡平台，大家多了好多選擇，難以一完全去比較呢。不同年代做不同的事，始終睇劇依然是大眾的娛樂之一。」

▲ 馬德鐘跟陳瀅於劇裡演情侶。

演員要時間磨練

說到近年TVB的小生青黃不接，似乎捧不到接班人，身為視帝的馬德鐘認為男演員要時間磨練：「若果做演員的話，始終要有多一點經歷，演出來的感覺才會不一樣，你叫年輕人去演我們這角色，他未必駕馭到，你叫我扮回18歲當然不可以，一套劇集需要不同年齡層的演員。」

馬德鐘於《伙記辦大事》演性格冷酷的事務律師，卻被劇中陳瀅演的貨van司機融化：「跟她關係很微妙，覺得這女生很真，相處很舒服。」

二人不但有感情線，更有一幕於水底拍攝的親密戲，馬德鐘讚對手說：「她青春得來又幾有韻味，演的角色範圍可以很廣闆，青春又可以，成熟一點亦可以。」

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馬德鐘保養有道

52歲的馬德鐘保養得宜，先後跟新紮花旦張曦雯及陳瀅扮演情侶也沒有違和感：「如果很突兀就不好了，幸好出來的情節及畫面也很浪漫。」

近年馬德鐘注重養生，除了於兩年多前開始食素，亦勤做運動：「近幾年見到不少前輩身體出現毛病而離開，令我明白注重身體健康是很重要。食素之後整個人比前精神，亦少了生病，我會定期進行身體檢查，出來的指數很『靚仔』，比10年前更好。」

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▲ （湯炳強攝）

至於運動方面，除急步行及跑步外，馬德鐘也做gym：「肌肉的訓練都很重要，跑步可以令心肺健康及加強腿力，但身體肌肉又如何呢?骨骼都要靠肌肉去保護著，所以整體的肌肉量也很重要。」成功沒有僥倖，背後付出不少血汗。

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服裝: BESPOKED ian chang

眼鏡: Hugo Boss

記者：游艾維

同場加映：陳勉良專訪