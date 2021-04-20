【欺詐候訊】涉訛稱安排報考音樂學院考試　鋼琴教師涉欺詐學生及家長保釋候訊

▲ 被告龔慧雯。（王仁昌攝）

63歲女鋼琴教師涉於2009年至2018年期間欺騙共11名學生及家長，訛稱會安排英國皇家音樂學院會考試，並向對方收取費用，包括樂理、各鋼琴至演奏級院士文憑考試。涉案女教師今（20日）於東區裁判法院提堂，暫毋須答辯。案件押後至6月1日再訊，被告獲准以現金1萬元保釋候訊，期間不得接觸控方證人。

被告龔慧雯（63歲）報稱鋼琴教師，被控11項欺詐罪。

控罪指，被告於2009年至2018年6月16日期間，分別11次藉欺騙，虛假地向8名學生及6名學生家長表示，將安排學生參與英國皇家音樂學院聯合委員會的樂理5及8級考試，以及鋼琴2級、4級、6級、7級、8級、演奏級、演奏級高級和演奏級院士文憑考試，並誘使對方繳付每場考試費用，導致自己獲得利益。

案件今提堂，被告暫時毋須答辯，以待辯方索取法律意見。案件押後6月1日再訊，被告獲准以現金1萬元保釋候訊，期間不得接觸控方證人。

據了解，被告涉嫌在任職的中學內安排假考試，及發放假證書給學生，1名家長致電被告任職中學，經校長得知校方未有在校內舉辦有關鋼琴考試，事件才被揭發；受騙學生包括未成年人士及成年人，涉及共約8萬的金錢損失。

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記者：王仁昌