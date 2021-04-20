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【好人好事】中大生遇家庭經濟問題想休學　窩心教授助申請獎學金兼介紹工作

親子 15:22 2021/04/20

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熱門 尋人記 校長專欄 聲夢傳奇 復必泰疫苗 烹飪教煮 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康 防敏 開心速遞

一名中大畢業生在網上發文，指自己曾因家庭經濟問題想休學，幸好遇到熱心教授幫忙，解決燃眉之急。

升讀大學的學費負擔不輕，一名中大畢業生在網上發文，指自己曾經因為家庭經濟問題想休學，幸好遇到熱心教授，助他申請獎學金幫補學費，又在他畢業時介紹工作，稱「好嘅教授真係改變到學生嘅一生！」。

一名網民日前在Facebook專頁「CUHK Secrets」發文，指自己曾經因家庭及經濟問題想休學，逐找教授商量。教授聽聞學生的情況後，即時致電部門查詢獎學金事宜，又在申請過程中提供幫助，最終他成功獲得審批，能夠以獎學金解決燃眉之急。

事主學科成績不錯，畢業後教授介紹工作給他，令他非常感動，直指「一個好嘅教授真係改變到學生嘅一生！」。

網民：好導師可遇不可求

好導師可遇不可求，有網民分享自己的悲慘經歷，指自己同樣曾因為學業和家庭問題諮詢學系教授，卻得不到幫助。該名網民指所讀學系有數名「鬼才級」教授，熱衷研究，卻是「情商白痴」，「個個只會高談闊論自己的研究，完全冇理過我，又提供不知所謂嘅建議，例如叫我唔好返兼職，直接問屋企人攞錢」。

另有網民指出，熱心幫助學生的教授不多，「佢哋只會顧自己做研究，好多教授會叫你直接休學」，又指遇到好教授要感恩，勸勉事主將來出人頭地時，不忘幫助他人，將愛心傳承下去。

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責任編輯︰王明芳

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