【農情家園】韓裔家庭移民美國尋幸福　夢醉人醒：我心安處是吾鄉

▲ 《農情家園》

南韓電影《上流寄生族》上屆奧斯卡勇奪最佳電影等4獎創歷史，而本屆奧斯卡就有美籍韓裔電影人鄭一朔（Lee Isaac Chung）編導、以韓語為主的電影《農情家園》（Minari）獲6項提名。

此片刻劃80年代一個韓裔移民家庭，由加州移居到阿肯色州追尋美國夢的勇氣和掙扎，帶來一個觸動人心的家庭故事。

其實電影《農情家園》在年初的金球獎中獲選為最佳外語片，因而引起了一番爭議。

不過事實是，縱使戲中角色說大量韓語小量英語，影片也有觸及韓國文化，但它卻不是南韓電影，而是百分百的美國片。出品這部片的是畢彼特（Brad Pitt）旗下的Plan B Entertainment，而且全片在美國拍攝，大部分演員也是韓裔美國人。

幸好，奧斯卡主辦單位撥亂反正沒有把之歸類為外語片，而這部片更榮獲6項提名：最佳電影、最佳導演、最佳原創劇本、最佳男主角、最佳女配角、最佳原創音樂。有份演出美劇《陰屍路》（The Walking Dead）而打出名堂的Steven Yeun，憑此片成為首位有份競逐奧斯卡影帝的美國亞裔演員。

不過，論到勝算高，就肯定是飾演外婆的尹汝貞，她至今已橫掃各大影展30多座最佳女配角獎了。

故事創作取材自成長回憶

電影圍繞一個韓裔移民家庭，一家之主Jacob追尋美國夢，毅然帶妻子及兩名子女從加州移居到阿肯色州，希望藉着經營菜園開創新天地，但妻子Monica（韓藝璃飾）卻認為這片窮鄉僻壤無可作為，更為兩名子女的成長感到擔憂。

夫妻二人平日於小雞孵化場工作，放工後太太忙於照顧家庭，丈夫則費盡心思開墾土地耕作。

妻子覺得搬到鄉郊令她孤立無援，但丈夫卻覺得要為一家人的幸福博一博，二人經常爭執，直到安排外婆從南韓來到美國協助照顧孫兒，始為這個家庭帶來翻天覆地的變化。

這是鄭一朔自編自導的第4部電影。創作起源於他渴望告訴女兒他的出身、為何他的父母會移民美國，以及思考家庭的意義。

在阿肯色州長大的他寫下80段難忘的童年記憶，成為電影的創作素材，包括他母親知道一家人的新居，正是草原上的拖車房屋時震驚的神情、爸爸看到代表肥沃土地的泥黃色時的笑意，還有一個為父親打工的男人拖着十字架走遍了全鎮、以至外婆燒毀了他們半個農場等。「我回看着這些回憶，感到也許這就是我一直想說的故事。」

天才童星VS韓國老戲骨

鄭一朔強調這並非百分百自傳式故事，人物是虛構的。他特別構思出David這位7歲小孩，讓他可以從一個純真、好奇的小孩視角，去呈現其成長回憶，帶出移民家庭面對的挑戰和奮鬥。

雖然戲中夫妻關係的破裂和癒合是主軸，但天真又頑皮的David和粗口爛舌但慈祥睿智的外婆之間的相處就最有趣。小男孩最初投訴外婆有怪味，不願跟她同房瞓，又因為她不會烘曲奇等而認為她不是真外婆，常作弄她。

鬼馬的外婆倒是很了解孫仔的情緒。天才韓裔童星Alan Kim以及南韓重量級演員尹汝貞，一老一嫩的演出十分搶鏡。

戲中David在溪澗向蛇擲石頭時，外婆就在溪邊種植水芹（Minari）情景，原來都是來自編導鄭一塑的成長回憶。電影以此種韓國植物命名，正是借此種植物離家萬里仍能茁壯成長的特質作喻。

雖然電影故事由個人經驗出發，但有關家庭的維繫，上一代如何為下一代竭力建立一片夢想之地，他相信任何人都會有所共鳴。（4月22日上映）

記者：胡慧雯