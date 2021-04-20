【偽冒電話】訛稱市民要檢疫　衞生署籲市民提防

▲ 衞生署呼籲市民小心偽冒該署撥出的電話。（經濟日報資料圖片）

衞生署今日（20日）表示，近日收到多名市民查詢，指稱收到來電顯示為 +852 2836 0077 的來電，與衞生署顧客關係科熱線（2836 0077）相同，並指示市民前往檢疫中心，或到衞生署總部進行檢疫，署方澄清無撥出有關電話，呼籲市民小心偽冒衞生署撥出的電話。

衞生署發言人指，署方如需要透過熱線聯絡市民，一般會提供相關資料以核實雙方的身分，但不會要求市民提供任何敏感的個人資料，署方已就事件向警方報案。

發言人提醒市民，衞生防護中心提供熱線（2125 1111／2125 1122），供市民在有需要的情況下查核獲授權人員的身分。如收到上述的懷疑虛假電話，要提高警覺，切勿跟從來電者提出的任何指示。如有任何懷疑，應向警方舉報。

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記者：陳曉瑩