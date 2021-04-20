【嫁女定賣女】女友母親要求88萬禮金私樓加名　港男：我都冇話要娶佢個女

▲ 有男網民表示女友母親要求88萬禮金，又希望物業加入女兒的名字，令他大感無奈。

有時候見家長少不免會出現尷尬情況，最近有男網民表示與女友母親吃飯時，談及到結婚一事，女友母親提出希望收到88萬禮金，又要求網民的物業加上女兒的名字，令他大感無奈。

女友母親已離婚 吹噓以往的追求者

一名男網民在「香港討論區」發文，指自己最近跟女友母親吃飯時，提起結婚的話題。事主形容「雖然好明顯唔係無啦啦，而係特登」，不過並沒有打斷女友母親。期間對方不斷吹噓自己，

佢成日有意無意話自己以前好多深圳廠長呀經理呀追佢，又話動不動就十幾萬咁比佢洗…

事主透露自己有一個小單位正在供款，還有十多年才供完。女友母親表示「唔想個女辛苦」，希望女兒嫁給事主後可以不用工作，著事主在物業加上女兒的名字。事主指曾經跟女友討論過供樓一事，對方提出將來一同供款才加名。

對方要求88萬禮金感無奈

雖然女友隨即叫停母親，不過女友母親並沒有理會，而當談及到禮金的時候，事主形容對方「雙眼發光」，

佢講禮金最緊要好意頭，最好88萬就好啦。88萬？嫁女定賣女？最緊要我都冇話要娶佢個女，提都冇提過…

事主續指，看到女友感到十分尷尬，自己亦非常不耐煩，不過女友母親繼續大談自己的往事。事主直言：「如果將來有呢啲外母就真係慘。」

網民大斥女友母親貪心

帖文一出引起網民討論，有人斥女友母親貪心，「好明顯人哋阿媽貪錢」、「8萬8一樣好意頭」、「為女好佢冇錯，如果錢落佢袋就貪啲」。亦有人建議事主直接跟女友母親表示，沒有能力負擔高昂禮金。點撃查看更多網民回應：

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責任編輯：王明芳