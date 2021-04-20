【詐騙判刑】涉安排母親同事開户賺佣金母子認罪　前銀行主任判服務令母判感化

▲ 被告林其鋒（藍衣）。（王仁昌攝）

30歲前銀行客戶拓展部主任及其金御海鮮酒家任職分店經理的56歲母親，透過安排母親同事於渣打銀行開設支薪戶口，串謀詐騙銀行佣金共4,520元。涉案母子早前承認1項串謀詐騙罪，今(20日)於東區裁判法院分別被判160小時社會服務令及感化1年。

被告林其鋒（30歲）及張佩君（56歲）早前承認1項串謀詐騙罪。控罪指，林及張於2017年4月11日至12月18日串謀詐騙渣打銀行，不誠實地促使他人在銀行開戶，及未經授權把款項轉入和轉出該些戶口，提高林的銷售額。

▲ 被告張佩君。（王仁昌攝）

辯方今作進一步求情，引述社會服務令報告指內容正面，感化官建議林判處中度社會服務令，而感化官認為張需要得到輔導，建議判處感化。辯方又指渣打銀行將從林的戶口扣去4,520元，而林在上次認罪後，已被解雇。

裁判官判刑時指，案件起因是林欲達到工作上的某些指標，張作為林的母親希望協助兒子，考慮過案情、辯方求情及報告內容，決定採納感化官建議，判林160小社會服務令，而張則判處1年感化令。

案情指，林於案發時是渣打銀行的客戶拓展部主任，張是林的母親，並於金御海鮮酒家任職分店經理，負責處理前線員工支薪安排。

2017年4月11日至11月21日，張分別向3名新加入金御中環分店的同事表示，須於渣打銀行開戶以收取工資，並游說1名女待應及1名茶客，經由林去開戶。

張其後向該5人的戶口各匯款8萬元至20萬元不等的款項，而等額款項及後轉賬回張的渣打銀行戶口；渣打銀行計算林的季度佣金時，把上述交易金額包括在內，林因而獲發額外季度佣金共4,520元。

5,000元電子消費券料暑假登記，即看申請資格及登記方法：https://bit.ly/3uOA7pT

TOPick x 昂坪360「繪蛋滋味」親子設計比賽，立即參加有機會贏取Staycation獎品，按此參加。

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：王仁昌