【廖啟智喪禮】智叔關心社會基層　廖啟智重視平等拒絕享特權

資深演員「智叔」廖啟智不敵癌魔，在上月28日於家人陪伴下離世，家人為智叔在今日（4月20日）於聖安德烈堂舉行安息禮。

智叔生前在圈中人緣好，不少圈中好友送花牌悼念，包括有楊受成、劉青雲、郭藹明、吳鎮宇、張智霖、袁詠儀、林超賢、楊千嬅、丁子高等。

在儀式開始前，不少圈中人比如有郭富城、杜琪峰、黃日華父女、羅蘭、林嘉欣、顏卓靈、白只、蔡瀚億（Babyjohn）等到場。

【廖啟智喪禮】智叔安息禮今日舉行 陳敏兒與兩子沉痛送別廖啟智

▲ （東星圖片）

重視平等

安息禮派發智叔的紀念冊，冊上以「人生短跑」為題，印有一張智叔的跑步背影照片並寫智叔生平。當年廖啟智因看了馮寶寶演出，由此對演戲有興趣。可是他中學畢業投考第6期TVB演員訓練班卻不被取錄，但卻未因此放棄，最後考入第8期訓練班。

智叔一直十分重視公平待遇，在1984年時他拍劇集《廣東鐵橋三》時，當時大陸演員必須刮光頭演清裝，但香港演員卻不用，智叔覺得此事不平等，最後把自己的頭剃光。

智叔十分尊重每一個人，從來不稱群眾演員為茄喱啡。而智叔參演電影《籠民》曾說：「劏房是香港人的恥辱！」

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良心業主

近兩年香港經濟困難，本身也是業主的智叔主動減租、免租，共度時艱。

紀念冊最後寫道，智叔40年的演藝生涯拍了電影92部，劇集110部，舞台劇21齣，教學超過10年，「他的人生彷如一場短跑，一直全力以赴，拼盡所能。」最後紀念冊寫道：「啟智這場人生短跑，輸在起跑線，贏在終點時。」

此外，紀念冊節錄廖啟智在2008年演出舞台劇《相約星期二》的對白，正好是智叔的寫照：「如果你嘅人生，將其他人擺喺首位，不斷製造美好回憶、奉獻自己，咁就算你死咗，你都唔係真係離開，你仍然活喺每一個你曾經感動過嘅人心裏面......」