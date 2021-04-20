【眼敏感】奧比斯調查發現八成學童有眼敏感徵狀致難專心　七成受訪家長憂心誘發更多視力問題【內附醫生三大建議】

▲ 香港眼科學會副會長及奧比斯義務眼科醫生李琬微（右）呼籲家長莫忽視眼敏感的嚴重性，應及早求醫。（奧比斯提供）

小朋友「手多多」經常捽眼捽鼻，或甚出現眼紅或流眼水徵狀，有可能是出現眼敏感。奧比斯日前向小學家長進行網上問卷調查，了解現時小學生眼敏感的情況。調查結果發現，本港小孩的敏感情況相當嚴重，9成家長表示孩子曾捽眼及出現眼敏感徵狀，但不足4成家長會求醫。香港眼科學會副會長暨奧比斯義務眼科醫生李琬微提醒眼敏感的嚴重性不容小覷，小兒眼敏感情況可影響他們的專注力、睡眠質素及情緒，嚴重患者更可導致眼角膜發炎及造成受損，影響視力。

即看奧比斯調查結果：

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今年九歲的Jayson自小便屬敏感體質，除了有鼻敏感外更有眼敏感，經常捽眼捽鼻，在四歲時更因眼敏感導致生眼瘡，需要進行手術治療。其後因為眼敏感令眼瘡復發兩次，幸而能透過滴眼藥水控制病情。媽媽Yvonne多年前已為兒子購入家居空氣清新機，又經常吸塵蟎及曾煲抗敏草藥給Jayson喝，但因為空氣污染，令兒子的敏感並不能斷尾。她認為眼敏感令兒子長期有不舒服的感覺，影響專注力，又擔心經常捽眼會令他患上近視及散光。

Jayson的個案並非冰山一角，奧比斯曾在2019年向逾千名小學家長進行調查，發現當中八成受訪家長發現孩子曾經出現捽眼、捽鼻、眼紅、流眼水、不停眨眼等眼敏感的徵狀，情況嚴重。為進一步了解眼敏感對學童及家長造成的困擾，奧比斯在今年3月進行網上問卷調查，並成功訪問473名小學家長。

調查結果顯示，本港小孩的敏感情況相當嚴重，逾70%有不同敏感問題，包括60%患有鼻敏感、30%皮膚敏感，及17%眼敏感。而90%受訪家長表示孩子曾捽眼，49%曾捽鼻，30%不停眨眼，其餘常見眼敏感徵狀包括眼紅、眼腫等。主要捽眼原因是出於眼痕、眼敏感及眼乾，即使知道孩子經常捽眼，亦只有37%家長求醫。

調查結果中，約68%受訪家長表示，孩子曾因眼痕及眼痛等徵狀導致不能專心，46%指眼敏感影響睡眠質素，39%更指會導致孩子情緒低落及發脾氣。另外，高達73%家長擔心孩子會因為眼敏感引致眼睛發炎，65%擔心患上其他視力問題，包括會有散光及58%擔心角膜受損。

就家長的處理方法，當孩子經常捽眼時，57%受訪家長會叫他們閉目養神，其次是滴眼藥水及用清水洗眼，分別佔39%及32%，僅有23%會帶小孩看醫生。如孩子患有眼敏感，需滴用眼藥水，會經由醫生處方購入眼藥水的佔66%，選擇由藥房購入的有30%。

香港眼科學會副會長及奧比斯義務眼科醫生李琬微提醒，捽眼是其中一個眼敏感最重要的病徵，但普遍家長的求醫意識不高。她指，眼敏感的嚴重性不容小覷，小兒眼敏感情況可影響他們的專注力、睡眠質素及情緒，嚴重患者更可導致眼角膜發炎及造成受損，影響視力。她續指，過敏性結膜炎可令患者經常眨眼和捽眼，長期用力搓揉眼睛，不但增加感染風險，更甚可以導致散光加深，角膜受損，永久損害視力。

另外，她亦表示，如懷疑子女有眼敏感，應帶他們求醫，「現時很多家長忽視眼敏感的重要性，其實嚴重的眼敏感有可能要用上類固醇眼藥水，但長期使用有機會導致白內障丶青光眼等嚴重後果，故必須由醫生處方，並在密切跟進下使用，並不可自行由藥房購入。」

她續指，在病發的時候冷敷眼睛可紓緩症狀，但有時也需要配合藥物治療，如以人工淚水稀釋眼內的致敏原，滋潤眼面，減輕症狀；抗組織胺眼藥水和肥大細胞穩定劑都可有效及迅速地舒緩眼敏感。

李琬微亦提到，醫生解釋眼敏感是指眼睛受到環境中或空氣中的致敏原刺激，從而產生結膜炎的症狀，而家中有不少物品容易積聚塵蟎，需要經常清潔；亦提到調查中顯示最不常清洗的是窗簾及毛公仔，因此或令致敏原容易藏匿於家品中。

要避免出現過敏性結膜炎，李琬微建議：

患者要盡量避免接觸已知的致敏原，例如對塵蟎敏感，就要儘量避免接觸毛公仔

每周以熱水清洗枕頭床單

定期清潔冷氣機的隔層網

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記者：曾卓鋒