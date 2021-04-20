【虐殺女童】5歲女童虐殺案今午判刑　香港兒科醫學會提出6項建議改善防止虐兒政策

▲ 香港兒科醫學會提出6項建議改善防止虐兒政策。

5歲女童遭親父及繼母長期虐待致死，其8歲兄長亦受虐至營養不良及體重過輕，親父及繼母承認2項殘暴對待兒童罪，陪審團早前裁定親父及繼母謀殺罪成，另被控4項殘暴對待兒童罪的繼外婆則被裁定2罪罪成、2罪罪脫，案件將在今午(20日)判刑。香港兒科醫學會發表聲明，提出6項改善香港防止虐待兒童政策的建議。

兒科醫學會建議，在政府支援下，透過不同專業界別人士的合作，包括醫護，社工和教育界，達到兒童防止受虐。各個界別的溝通和公開討論對於及早發現疑似虐兒個案和主動採取積極行動保護兒童至關重要，建議可以對現時兒童保護的機制進行檢討，並將跨專業合作的概念進一步納入工作模式。

成立一個獨立的工作小組，專責審查兒童死亡和嚴重虐待兒童案件：香港的兒童死亡個案檢討委員會是專門負責審理所有提交上死因庭的兒童死亡個案，並將建議提交政府。雖然如此，死亡案件的發生與報告的提交往往相隔數年，因此專家小組的建議均無法及時執行。香港兒科醫學會建議政府可以成立一個獨立的工作小組審查該類型死亡案件，並設下目標在一年內提出建議，以便及時採取適當行動。同時，香港兒科醫學會建議在兒童死亡個案檢討委員會亦繼續應該討論嚴重虐待兒童案件，為進一步改善保護兒童相關政策提供寶貴的建議。

加強對所有負責照顧兒童的有關專業從業員有關虐待兒童的教育：所有負責照顧兒童的有關專業從業員都應接受規劃式的培訓，以加強對有關虐待兒童及處理疑似虐兒案件的知識，能力和信心。香港兒科醫學會建議可以參考香港兒科醫生強制性接受關於保護兒童培訓的做法，為不同專業人士，包括教師和校內的工作人員，托兒中心的工作人員和社工提供類似的培訓和支援。

及早辨識高危家庭和增強對高危家庭的支援：香港兒科醫學會提議加強對疑似虐兒行為的監測，舉報和管理制度，以便可以向有需要的兒童提供適切和及時的支援。香港兒科醫學會建議簡化和鞏固現時處理高危被虐待的兒童的機制，以便為這些兒童提供即時的幫助。

任命具有法定權力的兒童事務專員來領導有關公眾期望的討論，以指導兒童政策的發展，促進正向親職和全面的兒童發展，以及監督香港兒童的福祉。香港兒科醫學會建議任命具有法定權力的兒童事務專員，負責協調有關兒童福利的政策，有效地執行保護兒童的工作。

預防兒童受虐待事件再發生是香港當務之急，我們建議政府更積極在香港推廣正向親子教育，讓父母更掌握有實証為本的正面育兒技巧和態度。呼籲決策當局要增加投資在兒童早期發展，大力支援家庭在這段發展關鍵時間的需要。

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責任編輯：蘇文軒