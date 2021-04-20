【新冠肺炎】56歲女福建返港後確診　3月中曾於內地接種2劑新冠疫苗

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本港新冠肺炎疫情未止，衞生防護中心公布，本港今日（20日）新增8宗確診個案，當中3宗為輸入病例，本地個案佔4宗，另一宗有待分類。

衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君指，今日有一個案未分類，涉及一名56歲女士（個案編號：11701），居荃灣芙蓉街芙蓉大廈一劏房單位，同住有一名朋友及10至20多位劏房住客。

今日新增一名居東莞46歲女子經「回港易」返港後確診。詳情即看：【下一頁】

該名患者正接受家居隔離，她在4月6日由福建經高鐵在深圳灣返港，其抵港時間為下午5時許，與「回港易」人士抵達時間不一，相信兩人之間沒有接觸。她來港後一直與朋友居於芙蓉大廈，其朋友有時會到7-11便利店及附近街市，該名朋友及其他劏房住客須檢疫。

張竹君指，患者一直留在家中檢疫，有機會是輸入或本地個案，有待化驗結果才可分類，又指內地福建近日沒有個案，經翻查其手帶紀錄沒有異常情況，在其第12天樣本呈陽性。另外，根據病人提供的資料，她於3月19日已完成接種2劑國產疫苗。

政府去年11月「回港易」計劃，目前從廣東省或澳門回港的港人，可透過申請配額返港，獲豁免檢疫。特首林鄭月娥本月12日曾稱，計劃4月底將「回港易」可擴展至內地其他地方，包括經陸路或機場到港；至5月中，在內地的非港人亦可透過「來港易」，來港可豁免檢疫14天。

另外，今日新增一宗本地個案，涉及一名42歲建築地盤男工人（個案編號：11703），其地盤在聯福道30號，家住大圍美田村美庭樓。他平日有做檢疫，對上一次檢測是4月10日，4月17日的樣本呈陽性，其同事須強檢及停工，而同一貨櫃倉的數位同事須檢疫。他在傳染期曾到大圍龍順軒海鮮酒家、九龍塘金記冰室、又一城亞參雞飯、雅蘭中心稻香漁港市集、美林麥當勞、大圍道麥當勞、佐敦南京街文記燒臘飯店、沙田大圍道燉奶佬，另亦曾到厚德邨探望家人。

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記者：郭詩詩