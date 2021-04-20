【人生體會】營營役役中反思人生意義　遊戲治療師找出3個答案︰體驗悲歡離合與學習

▲ 不管你的人生目標是貢獻社會、助人行善、培育子女，背後最大的推動力，正正是去證明自己活在世上的價值和意義。（i-stock圖片）

從小對人生的意義有着異乎尋常的探究心，令我曾有一個錯覺，以為每個人都跟我一樣，半輩子都在追求一個有關自己人生的答案。後來發現，事實上情形剛好相反，我身邊大部分的人都甚少考慮這個問題。大部分人從小被灌輸了一套生存的法則，長大以後，多會因循這套來自父母或社會上約定俗成的三觀去過生活，周而復始，直至離開世界的那一天，都不曾想過，這樣的人生到底有何意義。

在過去近十年間，我從生活不同的階段中找到了不同的答案。概括來說，有質量的答案不外乎以下幾種。第一種答案是體驗，人生的意義在於體驗人世間各種悲歡離合和喜怒哀樂，感受生而為人的歡愉與艱辛。

第二種答案是學習，來人世一趟主要為了學習各種做人的道理，和如何在塵世間安身立命，從而成為一個更好的人。還有一種答案是來完成修行，來償還業債或報恩，期望今生覺行圓滿，從此不再落入輪迴之苦。

放眼望去，社會上各式各樣的人，儘管日復一日只是在無意識地、營營役役地生活着，但每個人的心態和所選擇的生活方式，正正展現着其心中正在追尋或達成的某種生命意義，只是每個人選擇的道路不一樣。不管你的人生目標是貢獻社會、助人行善、改善生活、升職加薪、培育子女……還是變革創新、顛覆傳統、標奇立異、遊歷四方……背後最大的推動力，正正是去證明自己存在於世上的價值和意義。

對於生活在富足之地的都市人來說，活出自己的價值觀是意義，而對於沒有那麼幸運，生於戰亂或貧窮國家的人，活着就是所有的意義。

全文刊於《經濟日報》專欄「進化父母」，原題為「人生有甚麼意義」。

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