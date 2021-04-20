【生菜藏蛇】超市買袋裝生菜發現生物蠕動　打開驚揭20cm吐舌毒蛇

▲ 超市買袋裝生菜發現20cm吐舌毒蛇。

超市買袋裝生菜，居然內藏一條毒蛇？澳洲悉尼一名男子近日在超市買了一包袋裝生菜，回家後打開發現內裏有生物蠕動，起初他為是巨型菜蟲，但當見到該生物吐出舌頭，他才驚覺這是一條蛇，嚇得趕緊聯繫相關單位處理。

▲ 野生動物救援組織「WIRES」相信此為盔頭蛇。

男子母親Lesley Kuhn將事件分享至Facebook。她表示兒子Alexander White於12日在連鎖超市買了一袋生菜，回家打開包裝準備食用時，發現內藏一條長達20cm的生物。

起初，他以為是巨型菜蟲，但當見到這條生物在不斷移動還吐舌，才驚覺是一條蛇。

牠不斷移動還吐舌，見到舌頭後，才確定不是巨型菜蟲。老實說，如果是菜蟲，我還沒有那麼害怕。

該蛇約長20cm，相信原本在超市的蔬菜冷凍櫃安靜地睡覺，直至Alexander White買了生菜，騎單車回家約10分鐘路程中因晃動而驚醒。

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Alexander White隨即向野生動物救援組織「WIRES」求助，組織抵達現場看到蛇後，指此為盔頭蛇(pale headed snake)，是澳洲最具攻擊性的毒蛇之一，隨後用罐子順利將蛇帶走，並運至郊區野放，目前正調查為何蛇會走進超市食物的包裝袋內。

Alexander White事後也變得小心，指自己過去並沒有洗生菜的習慣，開袋就直接食用，如今才知道事情的嚴重性。這次也清洗乾淨所有生菜才食用。

生菜中我相信有些東西是蛇的大便，但我已經清洗乾淨了。

同場加映正確洗菜方式：

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據澳洲博物館，盔頭蛇性格害羞又易緊張，只要一點小動作，就可能激怒到牠們，雖然目前並未有毒死人的事件，但傷者被咬到後會出現頭部劇痛、視力模糊、局部疼痛和異常出血等症狀。

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責任編輯：羅嘉欣