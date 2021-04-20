【提早發育】精油助眠3歲女童胸部提前發育 兒科醫生：環境荷爾蒙惹的禍

▲ 陳醫生建議要慎防環境荷爾蒙的影響。

子女的發育與荷爾蒙分泌息息相關，台灣的兒童內分泌醫生陳奕成在個人facebook上分享個案，指3歲女童右邊胸部提前發育，他初步估計是受到環境荷爾蒙影響，呼籲家長要注意環境荷爾蒙可能對子女身體成長會帶來的影響。

陳奕成醫生在個人facebook上表示，有位媽媽日前帶3歲的女兒求診，主要因為女兒抱怨右邊的胸部有點痛痛的，媽媽洗澡的時候，甚至發現乳頭有點微微凸起，摸下去還微微有點硬塊的感覺，媽媽因此擔心女兒是不是有性早熟的情況。在檢查和評估後，陳醫生懷疑小朋友接觸了過量的所謂「環境荷爾蒙」，而讓妹妹的發育有提前的現象。

相信有很多家長都有聽過「環境荷爾蒙」這個名詞，但其實不是很清楚到底哪些東西有環境賀爾蒙，環境荷爾蒙又會怎麼影響小朋友的生長發育。

陳醫生引述長庚醫院兒童內分科邱巧凡醫師的衛教文章表示，環境荷爾蒙（Endocrine-disrupting chemicals，EDCs），又名「環境內分泌干擾物質」，是指一類存在於環境中的物質，其化學結構與荷爾蒙相似，接觸後會對人體的內分泌系統造成干擾，影響人體本身荷爾蒙的分泌或影響荷爾蒙受器的功能，進而引起相關疾病。



接觸環境荷爾蒙後可能會干擾體內內分泌系統的作用，包括對胎兒，可能會有胎兒生長遲滯、早產、低出生體重等狀況；對男孩的影響，可能會有產生陰莖短小、尿道下裂、隱睪等症狀；對女孩則可能會發生性早熟、早發性停經、多囊性卵巢症候群。其中又以胎兒和處於生長發育期的兒童，最容易遭受環境荷爾蒙的影響。

至於日常生活中比較容易接觸到的環境荷爾蒙呢？包括塑膠食品容器、發票會用的感熱紙、成人用的化妝品及保養品、植物雌激素、農藥、植物精油等，都是平常不一定會注意到，但是很容易就會讓小朋友接觸到的環境荷爾蒙。

陳醫生建議，爸爸媽媽們平常可以從以下幾個方面注意，減少孩子們暴露到環境荷爾蒙的機會：

避免使用一次性餐具，盡量選擇不銹鋼的餐具。

食用當季盛產蔬菜水果，認明安全蔬果標章認證。

兒童非必要時盡量避免使用精油或是化妝品。

減少食用動物的脂肪部位，如皮、肥肉、內臟等。

女童的家長提到，前段時間為了讓小朋友能比較容易入睡，所以晚上在臥房會使用一些精油噴霧幫助睡眠，她們停用精油後3個月，女童的胸部腫塊不見，也沒有再抱怨疼痛。

陳醫生呼籲，相信各位家長都希望幫寶貝選用最好的東西和用品，但有時候也要注意環境荷爾蒙可能會帶來的影響。

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文章獲兒童內分泌陳奕成醫師的樂高園地授權轉載。

責任編輯：鄺嫻