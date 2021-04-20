【家常便飯】港式舊情懷平靚正菜式　美食作家方曉嵐教煮油炸鬼蒸水蛋

這幾年，食物價格不斷上漲，街市的蔬菜肉類愈來愈貴，水果更是貴得離譜。老友拿來她女兒買的一盒士多啤梨與我分享，十來粒士多啤梨竟然賣一千大元，我覺得自己真是大鄉里了。今天去買條油炸鬼來做蒸水蛋，承惠12元，比疫情前貴了兩元。

油炸鬼蒸水蛋，是五六十年代的家庭菜式。那時，香港經濟還未走出戰後的蕭條，大量內地人移居香港，平民百姓大都生活困苦。一般香港人居住環境很差，很多人住在山邊的木屋，祝融和颱風分分鐘光顧。後來，政府建了很多叫做「七層大廈」的廉租屋，安置了很多家庭，但更多的人不夠資格被安置，要住在戰後唐樓，用木板分隔的板間旁中，一家七口一張床，一幢舊樓就住七十二家房客，幾十人共用一個廁所和廚房，艱苦程度更甚現在的「劏房」。

那時，多數家庭都有好幾個孩子，吃飯問題常常令家庭主婦非常頭痛，所以流行的俗語叫孩子做「化骨龍」。當時五毛錢買兩隻蛋，最平的餸是蒸水蛋，但蒸水蛋放上飯桌，「化骨龍」三兩下就吃光了，聰明的主婦於是「窮則變、變則通」，斗零（五仙）買一條「油炸鬼」（油條），或者在早餐時收起一條油條，放在水蛋中一起蒸，於是蒸水蛋就大碟了很多。

做法：

榨菜切碎，油條切片。雞蛋打勻過濾，兌入兩份水，加鹽。先把深瓷碟蒸熱，排入油條並灑上榨菜粒，注入蛋液，密封，大火蒸12至15分鐘，再撒上葱花即成。

全文刊於《經濟日報》專欄「陳家厨坊」，原題為「油炸鬼蒸水蛋」。

TOPick推出「Band1學堂」，更多教育升學資訊：https://bit.ly/3a6HT6T

【hket TV家庭台】《湊得輕鬆啲》逢周三晚上10點伴你同行育兒路︰bit.ly/35z6COD

TOPick登陸MeWe啦：https://mewe.com/p/topick