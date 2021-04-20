【流動診症】中銀香港資助保良局推出兩台流動中醫診所　保良局主席林潞：照顧更多基層人士

▲ 陳肇始局長（中）、龔楊恩慈副總裁（右）及林潞主席（左）出席 保良局中銀香港流動中醫診所開幕禮

中國銀行（香港）（下稱「中銀香港」）資助的保良局中銀香港流動中醫診所於近日正式投入服務，為市民提供便利、價廉、優質的中醫服務。

是次中銀香港共推出兩台「保良局中銀香港流動中醫診所」，流動診所由 5.5 噸輕型貨車改裝而成，設有比一般由 24 座 小巴改裝而成的流動中醫診所更寬敞的診療室，並設有針灸治療床及輪椅升降台供有需要 人士使用。診所的空間較以往的更寬敞外，設備更完善，包括備有更附合「人體工效學」設計的配藥櫃以及藥粉自動包裝機，令配藥過程更安全便捷。

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兩台中醫診所亦兩項配套服務：「食療教育計劃」及「長者痛症舒緩計劃」，前者由中醫師評估問症者體質並了解其生活模式和飲食習慣，授予日常飲食宜忌和食療方 法；後者則為六十五歲或以上長者提供針灸治療及處方中藥，雙管齊下緩解痛症。兩台流 動中醫車穿梭於深水埗、沙田、慈雲山、牛頭角等社區，預計每年服務 5,000 人次。

中銀香港副總裁龔楊恩慈女士表示，中銀香港多年來持續支持基層醫療服務及香港中醫藥發展，冀透過支持不同類型的醫療項目，紓緩公營醫療系統的壓力，救助有需要的病患人士。過去一年，香港受到疫情影響，市民生活亦發生改變，流動服務顯得尤為重要。除了能為覆蓋地區提供較大彈性，更可以接觸更多服務對象，特別是行動不便的基層人士和長者，體貼市民的不同需要。

保良局主席林潞先生感謝中銀香港的慷概捐贈， 令流動中醫診所由4間拓展至6間，服務地點亦由 21 個拓展至34個，覆蓋不同公共屋邨，以照顧更多基層人士。

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責任編輯：羅嘉欣