【源頭不明】居東莞46歲女經回港易返港後確診　當局指患者在港活動較久料本地感染

▲ 張竹君指，該名經「回港易」返港人士在港活動時間較長，故認為屬本地個案。（林宇翔攝）

本港新冠肺炎疫情未止，衞生防護中心公布，本港今日（20日）新增8宗確診個案，當中3宗為輸入病例，本地個案佔4宗，另一宗有待分類。

衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君指，其中一名患者經「回港易」返港人士，她是一名46歲女士（個案編號：11702），居荃灣青山公路新青大廈，4月6日下午2時許經深圳灣由東莞返港，她在東莞居住有1年。

她在4月10至19日期間在荃灣如心酒店擔任房務員，與她工作的人士或相關住客須檢疫。她與家人朋友曾到三聖村廣東名門海鮮酒家、荃灣嘉記燒味、佳記吃飯，由於其香港活動時間較長，故認為屬本地個案。

政府去年11月「回港易」計劃，目前從廣東省或澳門回港的港人，可透過申請配額返港，獲豁免檢疫。特首林鄭月娥本月12日曾稱，計劃4月底將「回港易」可擴展至內地其他地方，包括經陸路或機場到港；至5月中，在內地的非港人亦可透過「來港易」，來港可豁免檢疫14天。

當時林鄭月娥表示，「來港易」是沒有疫苗接種的要求，只有病毒檢測陰性便可，「因內地感染是非常低，除了輸入個案，或間中在某省市有本地個案，基本上可以說是清零，在廣東省以外共39萬人來港但確診者為零」；至於配額為多少須看本港能力，如口岸的運作。

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記者：陳子謙