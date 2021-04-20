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【養生秘訣】每日早餐後一杯薑粉蜂蜜水　李韡玲：抗氧化增免疫力【內附做法】

保健美顏 17:02 2021/04/20

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熱門 尋人記 校長專欄 聲夢傳奇 復必泰疫苗 烹飪教煮 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康 防敏 開心速遞

每日早餐後一杯薑粉蜂蜜水可增抵抗力。

讀者陳先生問薑粉的食用方法。他在電話那一頭第一句就說，中醫師說日日食薑粉無益，而且可能有害。我問他，如何吃法？他說，每日淨放半茶匙薑粉入口，然後慢慢吞嚥。吓？我給嚇了一跳。各位你看，咁食法，好人都會食壞。

我再問他，是否腸胃暢順？他說自己一直被便秘困擾，好辛苦。但聽了中醫師勸告後，再沒有這樣吃薑粉了。他又說，知道薑是抗氧化、增加免疫力高手，可是那位醫師卻沒有教他，如何吃才是合理。我說，我會在專欄答覆他的問題，順便與其他讀者共享。

薑粉的食用方法，最好當然是早餐後飲，飲的方法是加入蜂蜜水中。首先把小半茶匙分量的薑粉，放入麥克杯（Mug）中，沖入大滾水，攪勻。待薑水變溫後，放入一大茶匙蜂蜜，攪勻，即可飲用。薑屬熱性，蜂蜜屬寒涼，二者混合正好中和彼此的短處，而成了人類健康的佳品。

又有人問，可否加入紅糖代替蜂蜜？紅糖屬熱性，加上薑，即是熱上加熱。你的體質受得了嗎？

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撰文 : 李韡玲

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