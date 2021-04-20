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林鄭月娥︰香港現在不亂　相信股票市場今年也會好

政治 16:11 2021/04/20

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行政長者林鄭月娥正於海南出席博鰲亞洲論壇。（資料圖片）

特首林鄭月娥在博鰲亞洲論壇上形容，香港前幾年頗亂，但現在不亂，股票市場發展得非常好，相信今年也會好。

林鄭月娥在論壇上指出，大灣區對於國內外其他灣區不同之處是︰實行一國兩制、三個司法區及三種貨幣。她指，香港有很好的科研能力，但缺乏龐大市場及製造能力，大灣區可以補足相關缺失。她續指，大灣區仍面對科技創新要素流通，以及科研人才落戶的兩大挑戰，深港兩地已聯手制定政策，吸引海外人才。

她接受鳳凰衛視專訪時提到，大灣區發展沒有太受疫情阻礙，多個項目已落實，「在過去兩次會議一共有24個項目，現在八九成都落實了。有一些今年內將會落實，例如港車北上。」林鄭月娥形容，香港經濟受到多重打擊，大灣區發展一定可令香港經濟復原速度快一些，可為香港注入新動力。

她又稱，比過去任何一個時候，更有信心及能力控制疫情，不會變成大規模爆發，但何時可與內地雙向通關，則未能給出時間表。林鄭又稱，香港參與大灣區的合作沒受疫情阻礙，已落實多個項目。

抗疫方面，林鄭月娥指，雖然不可百分百保證未來不會有社區感染，或小規模爆發，但應會更有能力不會出現大規模爆發。她又指，在通關方面已取得一些突破，例如完成新冠疫苗接種14天以上的跨境貨車司機，無需再每日入境核酸檢測。

她稱，接種疫苗可帶來跨境便利，「如果你不打疫苗，我們更加想不到，有什麼方法能讓兩地的人員往來恢復。」

她表示，爭取在5月實現對內地居民赴港的單方面開放，當中包括長期在內地工作的外籍人士，但因為口岸承載能力有限，會設置配額。

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