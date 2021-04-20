香港總商會籲接種疫苗　盛智文冀能助經濟復甦

▲ 盛智文拍片呼籲接種疫苗。（香港總商會Facebook）

新冠疫苗接種計劃已經開始個多月，多名政商名人都已經接種疫苗，包括本地富商、92歲李嘉誠，都已在上周接種首劑疫苗。香港總商會今日也拍片，呼籲市民打針，其中蘭桂坊集團主席盛智文就稱，打針能令經濟重回正軌。

已經打針的盛智文表示，是要保護家人及身邊的人，同時是為令經濟返回原來水平，強調接種疫苗，是唯一向前走的方法。

除了盛智文，前總商會主席、旅發局主席彭耀佳也呼籲打針。他希望接種疫苗後，能令大眾生活回復正常。而廣東省政協常委、裕華國產百貨有限公司董事總經理余鵬春就認為，打針可以保障家人，以及公司同事，「希望盡快不再受各樣限制」。

另外，中華電力總監及副主席阮蘇少湄就稱，打針是全球走出疫苗的唯一方法。

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