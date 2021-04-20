【新冠肺炎】今日新增8宗確診個案　4宗本地個案另有1宗有待分類

▲ 今日新增8宗確診個案，4宗本地個案另1宗有待分類。

本港今日（20日）新增8宗新冠肺炎確診個案，有3宗為輸入個案，1宗有待分類，餘下4宗均為本地個案，其餘與早前確診個案有流行病學關連，累計本港11,704宗確診個案；今日暫無初步確診個案。衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君和醫院管理局總行政經理（醫療成效及科技管理）庾慧玲出席疫情記者會交代詳情。

今日有一名居於東莞的46歲女子，經回港易返港後確診，當局指患者在港活動較久料本地感染。詳情即看：【下一頁】

另外，一名56歲女子，在福建返港後確診，她在3月中曾於內地接種2劑新冠疫苗。詳情即看：【下一頁】

此外，今日新增的3宗輸入個案中，有1人檢出有N501Y，本港至今累計N501Y個案達230宗。詳情即看：【下一頁】

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記者：陳麗娜