【拼命職場】小公司朝不保夕充滿危機感 大公司薪高糧準失去危機感

「公司的規模愈大，在裏面工作的人膽子愈小；部門分工愈細緻，員工責任感愈鬆散——這是我幾十年來，看着自己工作的環境，由小公司變大機構，冷眼旁觀所得到的結論。」智者跟我分享了他對大小公司的觀察對照，堪值一記：

公司規模比較小，容不下員工犯錯，因為一個錯誤，足以令公司損失慘重；但公司規模壯大了，犯錯也可以被掩飾蒙混過去。之前，一個人負責3個項目，應付綽綽有餘；如今，30人負責一個項目，卻是一盤散沙。之前講成績，講得口沫橫飛，興奮無比，如今講業績，奉行萬言萬當，不如一默。

之前，在工作上不停挑剔自己，如今是不停挑剔別人。之前在小公司，努力工作，為自己的未來而拼命，今天在大公司，依然努力工作，卻是為自己的未來而保命。

小公司，朝不保夕，充滿危機感；大公司，薪高糧準，失去危機感。在小公司工作的時候，學會work hard、play hard，玩得相當盡興，如今在大公司，公餘時間，玩office politics，依然樂此不疲。

小公司講上下一心，講士氣；大公司講上司、下屬、講階級。同一個老闆，在小公司的時候，跟員工打成一片，晚晚放工宵夜講心事、講理想，成為大機構總裁後，手下員工太多，識唔晒，但晚晚放工後，仍然WhatsApp你講公事。

智者的分析，很有同感，我大、小公司都見識過，如今，為自己打工，是一人公司。

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