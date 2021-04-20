【灰甲甲癬】免疫力低更易患灰甲　30歲OL壓力大月經紊亂甲床常剝離

▲ 中醫指出，免疫力低更易患灰甲。

踏入春夏季潮濕悶熱的日子，雙腳容易濕𣲷𣲷，是感染灰甲及香港腳等皮膚癬的高峰期。德善堂註冊中醫師黃棋昌博士指，其實香港有不少人患上灰甲而不自知，除了指甲會變黃、變脆、變厚，以及甲床帶異味等影響儀容外，嚴重的或會引發其他細菌感染，如真菌性陰道炎，甚至會增加細菌入血風險，隨時危及性命，灰甲患者應及早治療。

灰甲，全名是油灰指甲，即是甲癬，是皮膚癬的一種，因指甲受真菌感染以致失去光澤、增厚變脆及變灰白而得名。黃醫師解釋，灰甲最早見於《外科證治全書》中，當時稱為鵝爪風，除了灰白，指甲顏色亦可呈啡、黃等色，病情因人而異。

血液循環不良引起

「中醫認為爪為筋之餘，亦為肝膽的外候，受肝血濡養。當身體肝血不足時，加上經脈火熱血燥，蟲毒寒濕就會乘機從外而入。灰甲患者大多是內虛外染，究其根本是經脈不通，即血液循環不良，淋巴循環失常。慢性消耗性疾病患者如糖尿病病人最容易患上此病，而天生多汗或長期使用類固醇激素或免疫抑制劑者，亦容易受到感染。」

黃醫師續指，生活習慣亦是引起灰甲的關鍵因素。「譬如鞋頭太窄、鞋履不透氣、修甲工具沒有清潔消毒、手腳經常沾水等，亦會較容易患上灰甲。而長期晚睡或營養不良、易生倒刺及甲邊有傷口，也會增加感染風險。」他說灰甲在中醫學上屬外科病，因主觀症狀不明顯，大部分人會忽視其嚴重性而沒有就診，例如他就曾有幾個臨床個案是「順便搭單」而發現患上灰甲的。

免疫力低患灰甲主因

有一位年約30歲的女患者，因工作壓力引致腸胃功能失調及月經紊亂，右手某指多年前亦因外傷引致甲皮與甲床分離，並只長出短小黃甲，甲床亦經常剝離。後來經服用中藥調治脾胃及婦科問題後，患者的病甲有明顯生長及較有彈性，並主動要求針灸治療，效果顯著，甲床多年未再有剝離。

免疫力低往往亦是患上灰甲的主要原因，有另一位中年男患者，因嚴重糖尿病引致腎功能不全，求診前亦因長年用藥以致免疫力降低，十指指甲已變厚及變黃，經針灸及中藥治理3個月後，病況持續穩定，兩足有三甲也回復粉紅色。

無痛癢徵狀難察覺

但灰甲患者一般無明顯主觀感覺，即使病甲甲板增厚、萎縮，甚至破損等，也不一定會有痛癢。而首先出現的病徵是甲面失去光澤、稍帶白斑，隨後會慢慢發展成甲面黯淡、出現白化、發黃或變啡變灰。由於屬真菌濕蟲等感染致病，甲板受損同時，患者的甲溝或甲床，一般都會帶有少許異味。

黃醫師亦指出，灰甲是可經自體或他人傳染的疾病，很多人以為灰甲只是影響外觀，其實若不治好的話是可持續終身。「灰甲嚴重者會引發丹毒，即急性淋巴管炎及其他細菌感染，如香港腳、甲溝炎、蜂窩組織炎等，增加細菌入血風險，甚至危及生命。患有灰甲的糖尿病患者更不應忽視其併發症，因灰甲會增加末梢感染風險，若發展成壞死性炎症的話，必要時或需要截肢。」

女患者嚴重可致陰道炎

他更提醒女性患者要特別小心：「免疫力較低的女性，如自己或伴侶患有灰甲，有可能會經洗澡或衣物沾有癬菌而引起真菌性陰道炎，再演變成婦科問題，嚴重的甚至可能會引致流產及早產。」所以他建議灰甲患者，應避免搔抓身體，更應非常注重個人衞生，避免共用如毛巾鞋襪等私人物品。

沐浴及洗衣設備亦需經常消毒，衣物鞋具盡量放在有日光的位置照曬，並經常清潔家中地板及地氈。而在泳池及公共浴室等地方，更不應赤腳行走。他亦建議大家修甲時，如發現部分指甲變脆或變厚，甚至甲面有高低不平的話，要多加留意是否患上灰甲。

美甲應自備私人工具

「坊間有不少人會指摘修甲是灰甲主要傳播者之一，但我曾於世界各地工作及義診，外國修甲文化相對普及，臨床上長期病患者特別是老人家，若定期修足，患上灰甲的機會反而較小。經修甲傳染的人大多是手甲患有灰甲，明顯是與共用修甲工具有關，建議可自備私人工具，減低患上灰甲的機會。」黃醫師說。

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記者：黃依情