  • 24°C
香港時間 : 2021420日 (週二) 17:27
靚太生活雜誌

會員專區

專題:取財有道

熱門關鍵字 : 尋人記 校長專欄 聲夢傳奇 復必泰疫苗 烹飪教煮 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康 防敏 開心速遞
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【天壇大佛】大佛正進行維修保養工程　寶蓮禪以白燈呈現大佛外型線條

社會 16:20 2021/04/20

分享：

熱門 尋人記 校長專欄 聲夢傳奇 復必泰疫苗 烹飪教煮 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康 防敏 開心速遞

白色燈光將大佛的外型線條呈現出來。（寶蓮禪寺Facebook圖片）

有逾20年歷史的香港重要地標及著名旅遊景點「天壇大佛」去年6月起進行維修保養工程，期間與大佛維修相關的局部場地將會關閉。寶蓮禪寺在Facebook專頁上載了一張相片，顯示出在晚間以白色燈光將大佛的外型線條呈現出來，讓市民遠觀下仍能看到大佛的位置。

寶蓮禪寺在Facebook專頁的帖文說：

維修工程縱然阻礙了外觀，只要想想辦法，大佛總可以展現眼前！#天壇大佛 #期間限定 #夜間限定 #好似漆黑中嘅螢火蟲一樣

天壇大佛是全球最高的戶外青銅坐佛，更被譽為大嶼山最著名的旅遊點之一，由寶蓮禪寺籌建，歷時12年落成，並於1993年12月29日正式開光，寓意香港穩定繁榮，國泰民安，世界和平。

天壇大佛端坐在昂坪木魚峰上，身高26.4公尺，連同蓮花座及基座總高度約34公尺，以250噸青銅鑄造而成，展現釋迦牟尼在菩提樹下得道時的坐姿。大佛右手展示「施無畏印」，顯示佛陀救拔眾生痛苦大悲心願；左手則下垂腳上，反掌向外，指端微微向下，稱「與願印」，含有與眾生福樂慈願。市民及善信可攀登268級石階到達3層祭壇上參拜大佛。

5,000元電子消費券料暑假登記，即看申請資格及登記方法：https://bit.ly/3uOA7pT

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：陳曉瑩

相關文章

【日迷必去】日清「合味道紀念館」尖沙咀開幕　最平60元可自製杯麵【內附詳情】
20:19 2021/03/26
【日迷必去】日清「合味道紀念館」尖沙咀開幕　最平60元可自製杯麵【內附詳情】
【消委會】兩大超市疫市加價1.9%　罐頭食品升近2成為最高
11:33 2021/04/15
【消委會】兩大超市疫市加價1.9%　罐頭食品升近2成為最高
【消委會】17款狗糧營養素未完全符國際建議　1款鉛含量超標或損毛孩腦神經【內附名單】
10:45 2021/04/15
【消委會】17款狗糧營養素未完全符國際建議　1款鉛含量超標或損毛孩腦神經【內附名單】
旅遊設施 旅遊資訊 天壇大佛 大嶼山 香港

最高瀏覽

【開心大綜藝】林盛斌得獎阿Bob太太黑面　祖藍回應食老本指控：曾志偉責無旁貸
10:18 2021/04/19
【開心大綜藝】林盛斌得獎阿Bob太太黑面　祖藍回應食老本指控：曾志偉責無旁貸
【英國王室】懷念結婚73年一生摯愛　英女皇手袋放二人生活照送別菲臘親王
19:13 2021/04/19
【英國王室】懷念結婚73年一生摯愛　英女皇手袋放二人生活照送別菲臘親王
【名牌港女】大學生買Chanel瘋狂網購碌爆卡　月欠$2萬再碌父母信用卡嫌男友窮
14:12 2021/04/19
【名牌港女】大學生買Chanel瘋狂網購碌爆卡　月欠$2萬再碌父母信用卡嫌男友窮