【天壇大佛】大佛正進行維修保養工程　寶蓮禪以白燈呈現大佛外型線條

▲ 白色燈光將大佛的外型線條呈現出來。（寶蓮禪寺Facebook圖片）

有逾20年歷史的香港重要地標及著名旅遊景點「天壇大佛」去年6月起進行維修保養工程，期間與大佛維修相關的局部場地將會關閉。寶蓮禪寺在Facebook專頁上載了一張相片，顯示出在晚間以白色燈光將大佛的外型線條呈現出來，讓市民遠觀下仍能看到大佛的位置。

寶蓮禪寺在Facebook專頁的帖文說：

維修工程縱然阻礙了外觀，只要想想辦法，大佛總可以展現眼前！#天壇大佛 #期間限定 #夜間限定 #好似漆黑中嘅螢火蟲一樣

天壇大佛是全球最高的戶外青銅坐佛，更被譽為大嶼山最著名的旅遊點之一，由寶蓮禪寺籌建，歷時12年落成，並於1993年12月29日正式開光，寓意香港穩定繁榮，國泰民安，世界和平。

天壇大佛端坐在昂坪木魚峰上，身高26.4公尺，連同蓮花座及基座總高度約34公尺，以250噸青銅鑄造而成，展現釋迦牟尼在菩提樹下得道時的坐姿。大佛右手展示「施無畏印」，顯示佛陀救拔眾生痛苦大悲心願；左手則下垂腳上，反掌向外，指端微微向下，稱「與願印」，含有與眾生福樂慈願。市民及善信可攀登268級石階到達3層祭壇上參拜大佛。

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記者：陳曉瑩