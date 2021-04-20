【自私家長】帶仔女睇醫生鬧等太耐想打尖　醫生揭家長濫用預約甩底130次

▲ 台灣一名家長帶孩子睇醫生鬧預約太耐想打尖，醫生因一個原因拒絕此要求。

小朋友生病，明白父母都會很擔心，希望小朋友盡快看醫生。可是，去急症及診所都要輪侯，如非急症，均需耐心等侯。台灣一名家長準備帶小朋友到診所看兒科醫生，家長預約時間，得知預約需時就大罵醫護，希望可以打尖優先看。醫生查看病人及家長紀錄時，發現該家長很自私，令醫生不會酌情處理。

家長投訴預約見醫生太耐

台灣兒科專科醫生陳木榮於16日（上星期五）在facebook專頁「柚子醫師的育兒診療室 - Dr.陳木榮醫師」分享診症見聞，遇到一名自私的怪獸家長。該家長每次帶孩子來看醫生，每次都抱怨門診很難約見，取預約籌時，每次都投訴預約號碼太後。醫生很客氣地跟該家長解釋，很多人都是過敏氣喘長期追蹤，有些人甚至兩個月前就已經事先預約了。

該名家長完全不接受醫生的解釋，更發脾氣大鬧起來。醫生回想家長當時的話︰

你說別人預約不關你的事，你說孩子生病的時候你心急如焚，你想要快速看到門診，你不想現場排隊，你又想拿到前面的預約號碼……

濫用預約機制甩底130次

陳醫生一邊聽著該家長的抱怨，一邊靜靜看著孩子的預約資料，發現該名家長今次可說是是咎由自取。帖文同時展示該孩子的預約門診資料，發現預約了而不出席的次數竟然多達130次。醫生有感︰

我看著電腦上你的爽約次數，很抱歉我沒辦法答應你的任何要求！

陳醫生指出有極少數的人很自私，完全沒病的時候，也要預防性的打電話來預約一下，霸佔住名額卻沒來看門診，而那位家長就是其中之一。

網民大罵︰應列黑名單

該帖文引起網民討論該家長的自私行為，濫用了醫療機制，令真正有需要看病的小朋友未能及時就醫，是很差的身教，應將他們列入黑名單，只能walk in等候。更多留言見下圖︰

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責任編輯：王明芳