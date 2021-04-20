【細菌感染】衞生防護中心查一宗侵入性腦膜炎雙球菌感染個案　涉一名39歲有長期病患女士

▲ 衞生署衞生防護中心今日（20日）正調查一宗侵入性腦膜炎雙球菌感染個案，個案涉及一名有長期病患的39歲女子

衞生署衞生防護中心今日（20日）正調查一宗侵入性腦膜炎雙球菌感染個案，個案涉及一名有長期病患的39歲女子，她於本月19日出現神志不清，同日到伊利沙伯醫院急症室求醫，並入院接受治療。臨床診斷為腦膜炎，病人現時情況穩定。病人的腦脊液樣本經化驗後，證實對腦膜炎雙球菌呈陽性反應。

衞生防護中心指，初步調查顯示，病人近期沒有外遊，其家居接觸者至今沒有出現病徵。衞生防護中心的調查仍在進行中。

衞生防護中心發言人解釋，腦膜炎雙球菌感染是由腦膜炎雙球菌所引起，主要經由直接接觸帶菌者的呼吸道分泌物（包括口鼻分泌物）而傳播。潛伏期由二至十日，一般為三至四日。有關臨床病徵並不一致。當細菌入侵血液（腦膜炎雙球菌血症）或包圍腦部及脊髓的內膜（流行性腦膜炎）時，可引致嚴重病症。

衞生防護中心呼籲市民用梘液和清水正確洗手；打噴嚏或咳嗽時應掩着口鼻，用紙巾包裹痰涎，棄置於有蓋的垃圾桶內，並即時洗手；

避免到人多擠迫的地方；避免與出現發燒或劇烈頭痛病徵的病人作親密接觸；旅客前往高危地區前，應諮詢醫生有關接種腦膜炎雙球菌疫苗的詳情；及旅客從高危地區返港後若感到不適，應立即求診，並告知醫生近期曾到訪的地區。

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責任編輯：曾卓鋒