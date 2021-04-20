【輸入個案】3宗新增輸入個案1人檢出有N501Y　累計N501Y個案達230宗

▲ 3宗新增輸入個案1人檢出有N501Y，累計N501Y個案已達230宗。（資料圖片）

本港新冠肺炎疫情反覆，今日（20日）新增8宗個案中，有3宗屬輸入個案，1人檢出帶有N501Y變種病毒，由菲律賓抵港，至今本港已檢出230宗N501Y變種病毒個案，當中99宗屬英國變種病毒，34宗屬南非變種病毒，其餘個案有待分析或未能分類。早前爆疫印度抵港航班UK6395再多1人確診，至今累計53宗確診。

今日新增3宗輸入個案中，分別由印度及菲律賓抵港，患者介乎2歲至38歲，如下：

第11,697宗：2歲男童，4月4日乘坐航班UK6395由印度抵港，因家人早前確診被送往檢疫中心，其後確診。

第11,698宗：38歲女士由菲律賓抵港，4月6日乘坐航班5J272，第12日樣本對新冠病毒檢測呈陽性，並檢出帶有N501Y變種病毒。

第11,699宗：2歲女童，4月18日乘坐航班UK6397由印度抵港，因家人早前確診被送往檢疫中心，其後確診。

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記者：陳麗娜