【有營飲食】 紅菜頭是蔬菜中「補品」　美食專欄作家教3招有營食法

我從前非常抗拒紅菜頭的「怪味」，直至一次在三文治內發現它，那酸酸甜甜的味道以及軟滑的質感，跟燒牛肉、沙律菜及外脆內軟的麵包非常匹配，從此以後不僅不抗拒，而且常備罐頭，是的，大學年代食物方便處理及便宜很重要，即食麵及罐頭食物是生活中不可或缺的；罐頭紅菜頭加入沙律、夾麵包方便快捷。

隨着大家對食物的質素要求提升，營養豐富的紅菜頭在東方社會開始備受注意，近幾年新鮮紅菜頭更普及，街市及超級市場到處都有供應，價錢也相宜。大家喜愛紅菜頭的原因，莫過於它的功效和益處，除了蘊含大量維他命B12及鐵質，它還有降低膽固醇、穩定血壓、提高心臟循環功能、淨化血液、防癌、護肝、補血等好處，而且它的甜菜鹼含量比番茄、紫椰菜更高出多倍，並可促進維他命E的吸收，絕對有資格成為蔬菜中的「補品」。

我也進化了，除了罐裝外，現在懂得用新鮮的紅菜頭做湯，加入蘋果紅蘿蔔果仁做的湯，鮮艷奪目，清甜美味；也喜歡用慢磨機將它搾成紅寶石色的滋味養顏的果汁。最近，更加愛上做香脆紅菜頭片，去皮切薄片後放入焗爐低溫烘乾成為爽脆又健康的小食，相比其他雜糧有益得多。

順帶一提，紅菜頭頂的葉其實非常有益，絕對不要棄掉啊！清洗過後切小段，連同其他綠葉菜一起炒熟吃，這樣才能完完全全將整棵紅菜頭的營養吸收，絲毫不浪費。

全文刊於《經濟日報》專欄「喜居飲食」，原題為「好處多多的紅菜頭」。

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