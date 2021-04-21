【家長責任】縱容小二兒玩樂避親子衝突　港媽拒督促溫習︰已給錢補習老師教

▲ 語言及藝術導師Miss Agnes提醒家長，孩子的學業不要全倚賴學校及補習老師。

從事教育工作多年，我深深體會到要教好一個孩子不但要孩子自己努力，家長也扮演一個重要角色。常見有家長過分倚賴學校老師，甚至要工人姐姐擔當教導、監管子女功課及考試溫習的角色，有些甚至把責任交給補習老師，自己則置身其外，以避免因為學業與子女發生任何矛盾及衝突。

和大家分享一個例子：有一個小二學生，天資平平，吸收緩慢之餘又記性不好。家長深知兒子的條件，但由於袒護他，不想兒子辛苦或因學業成績欠佳而不開心，所以常常縱容他玩樂。可是他們口不對心，其實非常緊張兒子的學習表現，又經常與別人的孩子比較。

我常常勸告他們，如果真的想兒子成績好，不但要他加倍努力，例如每天抽時間溫書，看英語書本或益智電視等，還要養成做事認真的態度。可惜他們一直無視我的建議，每次都有很多藉口替孩子辯護，卻每隔一段時間就來問我：為何孩子的成績沒有進步。

真不明白這麼簡單的道理何以要我多次重複？不努力又不是天才那會有好成績呢？最近，我再苦口婆心地向學生的母親提醒，一定要讓孩子認真學習，並建議她要督促孩子溫書。可笑的是母親的反應：督促兒子溫習不是她的責任，既然她已給錢補習老師來教導，為何還要她管？

據知她已請了一位大學生每星期替孩子補習3天，每天個半小時，另外每周也跟我學一小時英文。對於一般學生而言，這已十分足夠，但對這位資質平平而且懶惰的學生來說，若沒有家長協助，想要他成績在平均之上，恐怕要請一位全職老師才行！

全文刊於《經濟日報》專欄「惜識童樂」，原題為「假手於人」。

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